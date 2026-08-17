Будет еще жарче: какие приборы не стоит включать в жару

Когда за окном стоит высокая температура, квартира быстро нагревается даже без прямого солнечного света. Причиной могут быть не только жаркий воздух и раскаленные стены, но и обычная бытовая техника.

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Некоторые приборы во время работы выделяют немало тепла, поэтому в самые жаркие часы их использование лучше ограничить. Актуальные советы опубликовало издание Kobieta Interia.

Духовка и плита

Больше всего дополнительного тепла обычно появляется на кухне. Духовка во время работы сильно нагревается, а после выключения ещё некоторое время отдаёт тепло помещению.

Похожая ситуация и с плитой. Особенно заметно нагревает кухню газовая конфорка, ведь значительная часть тепла попадает непосредственно в воздух. Индукционная поверхность в этом плане более экономична, но посуда и готовая еда все равно отдают тепло окружающей среде.

В жаркие дни лучше готовить блюда, не требующие длительного запекания или жарки. Хорошо подойдут салаты, холодные супы, бутерброды и другие простые летние блюда.

Посудомоечная машина

Во время мытья, а особенно сушки посуды, машина нагревает воду и воздух внутри. Если открыть дверцу сразу после завершения программы, в кухню может попасть заметная порция горячего пара.

Поэтому, по возможности, посудомоечную машину лучше запускать вечером или ночью, когда температура на улице ниже.

Утюг

Утюг фактически является небольшим нагревательным прибором. Если гладить много вещей в маленькой комнате, температура может стать еще менее комфортной.

В сильную жару глажку лучше перенести на утро или вечер, а вещи, которые не требуют идеально ровной ткани, временно оставить без глажки.

Сушильная машина

Сушилка для одежды тоже выделяет тепло во время работы. Особенно это ощутимо в небольшой ванной или другом плохо проветриваемом помещении.

Если есть возможность, летом проще воспользоваться естественной сушкой – на балконе, террасе или в другом хорошо проветриваемом месте.

Компьютер и игровая консоль

Мощный компьютер или консоль под нагрузкой могут заметно нагревать комнату. Электроэнергия, которую они потребляют, в конечном итоге почти полностью превращается в тепло.

Особенно это ощущается во время длительных игр, работы с видео или других ресурсоемких задач. Если в комнате уже душно, стоит делать перерывы или пользоваться техникой в более прохладные часы.

Нужно ли выключать зарядные устройства и мелкую электронику

Зарядные устройства и другая техника в режиме ожидания также могут немного нагреваться. Однако их вклад в температуру квартиры обычно гораздо меньше, чем у духовки, плиты или мощного компьютера.

Ненужные зарядные устройства все равно можно вынимать из розетки, а технику – полностью выключать, если ею долго не пользуются. Это, прежде всего, поможет немного снизить потребление электроэнергии.

В самые жаркие дни главное правило простое: все, что активно нагревается во время работы, желательно использовать утром или вечером. А днем стоит свести к минимуму работу духовки, плиты, утюга и другой мощной техники, чтобы не превращать квартиру в дополнительную сауну.

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