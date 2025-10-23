Apple собирается выпустить iPhone в трех новых дизайнах: что узнали инсайдеры

Компания Apple планирует кардинально обновить свою флагманскую серию iPhone. Стало известно, что к презентации подготовят три совершенно новые форм-факторы, которые выйдут в течение следующих трех лет.

По данным корейского блогера "yeux1122" на платформе Naver, которые ссылаются на исследования местных компаний по анализу трендов и компонентов, первая складная модель появится уже в 2026 году.

Эти слухи подтверждают предыдущие отчеты, включая прогнозы аналитиков, которые ожидают значительного роста продаж складных устройств Apple. Подобные инсайды уже точно описывали детали iPhone 17 и iPhone Air, что добавляет им веса. В общем, Apple стремится к инновациям, чтобы освежить линейку после запуска iPhone Air в этом году, отмечает MacRumors.

Первый шаг в этой стратегии — выпуск в 2026 году первого складного iPhone с дизайном в стиле книги, подобным Samsung Galaxy Z Fold. Устройство получит гибкий LTPO+ OLED-дисплей, который раскрывается до размера iPad mini, обеспечивая бесшовный переход между смартфоном и планшетом. Для минимизации заметного сгиба на экране Apple использует структурное стекло в средней части рамы, а также слой фильтра цвета на энкапсуляции вместе с круговым поляризатором для лучшей чистоты цветов и передачи света.

Кроме того, ожидается дебют технологии Face ID под дисплеем и камеры под экраном, что сделает устройство технологически прорывным. Аналитики JPMorgan прогнозируют продажи от 8-10 миллионов единиц в 2026 году, с потенциальным ростом до 25 миллионов в 2027-м.

В 2027 году Apple намерена отметить 20-летие iPhone специальной моделью с "нулевыми" рамками вокруг дисплея, которая будет иметь плоский моноблок-форму с OLED-экраном, изогнутым по всем четырем краям. Этот дизайн охватит весь передний край, создавая иллюзию бесшовного экрана. Для равномерного освещения поверхности компания планирует применить слой диффузии света кратерной формы, что устранит неровности яркости. Полная интеграция подэкранных сенсоров, включая Face ID, фронтальную камеру и другие датчики, сделает их практически невидимыми.

Наконец, в 2028 году Apple выпустит вертикально-складной iPhone в стиле ракушки с компактным и легким корпусом. Дизайн будет иметь изогнутые края по всем четырем сторонам шарнира, чтобы сгиб дисплея естественно слился с корпусом, делая его менее заметным на ощупь и глаз. Внешний экран позволит отображать уведомления, AI-шорткаты и базовую информацию. Для панели будет применяться слой Clear Organic Cathode с Color Filter-On-Encapsulation, что обеспечит более чистые цвета и более высокую прозрачность для эффективной передачи света. Это устройство, по слухам, может стать хитом среди женской аудитории благодаря элегантному виду.

Эта серия инноваций предусматривает ежегодные радикальные изменения в аппаратном дизайне iPhone на следующие три поколения, начиная с 2026-го. Apple стремится таким образом активизировать рынок и вернуть интерес к бренду после стабильных обновлений.

