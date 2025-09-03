Когда выпустят новые наушники AirPods Max: почему Apple тянет

Компания Apple постоянно совершенствует свои наушники-вкладыши AirPods, но давно не обновляла модель накладных наушников AirPods Max. Производитель до сих пор не выпустил даже вторую версию этого гаджета

Стоит ли любителям более серьезных моделей портативной аудиотехники рассчитывать на скорый выход AirPods Max 2 – ответ дал журналист Марк Гурман. Его цитирует издание MacRumors, которое не советует рассчитывать на скорый релиз обновленной модели.

В своей последней рассылке Power On Гурман предположил, что беспроводные наушники Apple с шумоподавлением застряли в коммерческом подвешенном состоянии. "Слишком популярны, чтобы Apple прекратила их продавать, и недостаточно популярны, чтобы компания вложила кучу времени и денег в создание новой версии", – так описал их Гурман.

Его рассылке предшествовал отчет аналитика Минг-Чи Куо, опубликованный ранее в этом году, согласно которому AirPods Max 2 могут поступить в массовое производство в 2027 году. Оценка Гурмана рисует такую же мрачную картину (если не более мрачную). Журналист утверждает, что команда Apple, которая отвечает за аудиотехнику, больше сосредоточена на ежегодных обновлениях AirPods и поддержке аудиокомпонентов других продуктов. Так новая модель AirPods Pro 3 ожидается уже этой осенью.

Минимальная заинтересованность Apple в линейке AirPods Max стала очевидной в прошлом году, когда компания обновила наушники только до версии с зарядкой USB-C в соответствии с нормами ЕС, а также добавила несколько новых цветовых вариантов. Никаких других существенных улучшений предложено не было.

Прошло уже почти пять лет с момента выхода первых AirPods Max в декабре 2020 года — "удивительно долгий срок для продукта Apple" без серьезного обновления, отмечает Гурман.

