Apple представила iOS 26: все характеристики

Американская технологическая корпорация Apple накануне наконец представила обновленную операционную систему для своих мобильных устройств iOS 26. Главным нововведением стало заметное изменение дизайна, но изменения коснулись также технологий искусственного интеллекта и юзабилити.

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Что нового можно найти в операционной системе, рассказала сама компания Apple. "iOS 26 может похвастаться замечательным новым дизайном и значительными улучшениями в функциях, которыми пользователи пользуются ежедневно, делая iPhone еще более полезным", – сказал Крейг Федериги, старший вице-президент Apple по программной инженерии. И вот что теперь становится доступным владельцам iPhone.

Красивый новый вид

Новый дизайн теперь имеет легкий полупрозрачный вид, за что был прозван компанией Liquid Glass, то есть "жидкое стекло". По замыслу, он должен уделять больше внимания контенту, а также элементам управления, навигации, значкам приложений, виджетам и другим элементам операционной системы. Новый дизайн распространяется на главный экран и экран блокировки. Liquid Glass также предлагает новые возможности настройки значков приложений и виджетов.

На экране блокировки часы плавно адаптируются к доступному пространству на изображении, а пространственные сцены оживляют обои с 3D-эффектом, когда пользователи перемещают iPhone. Также в операционной системе представлен упрощенный и оптимизированный вид камеры, который должен помогать удерживать внимание на моменте, который они снимают, а программа Photos получила новые вкладки Library и Collections. Браузер Safari теперь предлагает больше полезного пространства, позволяя пользователям видеть большую часть страницы, но при этом сохраняя свободный доступ к своим функциям. В Apple Music, News и Podcasts панель вкладок теперь находится над контентом и динамически уменьшается во время просмотра контента и увеличивается в момент прокрутки страницы.

Обновленный набор API предоставляет разработчикам доступ к материалам и компонентам Liquid Glass, чтобы они могли обновить свои приложения под новый дизайн iOS 26.

Новые возможности на базе Apple Intelligence

Вместе с дизайном было улучшено также немало функций Apple Intelligence, которые работают на базе искусственного интеллекта. Так функция Live Translation, интегрированная в Messages, FaceTime и Phone, может помочь пользователям общаться на разных языках, переводя текст и аудио в режиме реального времени. При этом Live Translation реализован с помощью моделей, созданных Apple, которые полностью работают на устройстве, поэтому личные разговоры пользователей остаются личными.

Визуальный интеллект, основанный на Apple Intelligence, распространяется на экран iPhone пользователя, чтобы он мог искать и выполнять действия со всем, что он просматривает в приложениях. Пользователи могут задавать вопросы ChatGPT о том, что они видят на экране, чтобы узнать больше, а также искать в Google, Etsy или других поддерживаемых приложениях, чтобы найти похожие изображения и продукты. Визуальный интеллект также распознает, когда пользователь просматривает событие, и предлагает добавить его в свой календарь.

Были обновлены функции Genmoji и Image Playground, которые, например, упрощают процесс создания собственных эмодзи. Более интеллектуальными стали функции использования сочетания клавиш. Теперь можно использовать интеллектуальные действия, совершенно новый набор клавиш, поддерживаемых Apple Intelligence, и видеть специальные действия для таких функций, как Writing Tools и Image Playground.

Кроме того, Apple Intelligence может автоматически определять и суммировать данные отслеживания различных товаров заказов из писем от продавцов и служб доставки. При этом функция работает в том числе для покупок, совершенных не с помощью Apple Pay.

А новая структура Foundation Models открывает доступ для любого приложения к базовой модели на устройстве, которая лежит в основе Apple Intelligence. Это предоставляет разработчикам прямой доступ к мощному интеллекту, который работает быстро, построен на конфиденциальности и доступен офлайн, используя ИИ, который является бесплатным.

Функции улучшения связи

Обновленное приложение "Телефон" теперь предлагает унифицированный макет, который объединяет "Избранное", "Недавние" и "Голосовые сообщения" в одном месте. Фильтрация вызовов отныне основана на голосовой почте Live и она помогает устранить прерывания. Этот функционал собирает информацию от звонящего и предоставляет пользователям данные, необходимые, чтобы решить - принимать или отклонять вызов. Также во время звонков на горячие линии iPhone теперь сможет сообщать, когда заканчивается время ожидания и становится доступным для разговора оператор.

В "Сообщениях" пользователи могут фильтровать послания от неизвестных отправителей. Они будут появляться в специальной папке, где пользователи могут пометить номер как известный, запросить дополнительную информацию или удалить сообщение.

iOS 26 также предлагает улучшения для разговоров, включая настраиваемые фоны и возможность создания опросов. Благодаря Apple Intelligence, приложение Messages может определять, когда опрос может быть полезным, и предлагать его. Также пользователи могут создавать уникальные фоны, подходящие для их разговора с помощью Image Playground. Кроме того, в групповых чатах пользователи теперь могут видеть индикаторы набора текста, а также запрашивать, отправлять и получать Apple Cash.

Улучшение CarPlay

CarPlay - более умный и безопасный способ использования iPhone во время вождения - с iOS 26 получает обновления дизайна, которые также делают его более простым в использовании. Он предлагает новый компактный вид для входящих вызовов, что позволяет одновременно видеть нужную полезную информацию. iOS 26 также добавляет Tapbacks и закрепленные разговоры в Messages в CarPlay, а с помощью виджетов и Live Activities пользователи могут оставаться в курсе событий, не теряя внимания на дороге. Эти обновления также доступны в CarPlay Ultra.

Обновления Apple Music, Карт и Кошелька

В Apple Music функция Lyrics Translation помогает пользователям понимать слова любимых песен, а функция Lyrics Pronunciation позволяет всем подпевать, независимо от языка. AutoMix использует интеллект для перехода от одной песни к другой, подстраивая и сопоставляя ритм треков, как настоящий диджей.

В Apple Maps функция Visited Places помогает пользователям запоминать места, где они побывали. Пользователи могут выбрать, чтобы iPhone определял, когда они находятся в каком-то месте, например, в ресторане или магазине, и просматривать все свои Visited Places на Картах. Фукнция защищена сквозным шифрованием и не может быть доступны Apple. Кроме того, iPhone теперь может использовать встроенные интеллектуальные функции, чтобы лучше понимать ежедневный маршрут пользователя, предлагая ему лучший путь на работу и домой, а также сообщая о задержках и предлагая альтернативные маршруты.

Обновление в Apple Wallet делает возможным самостоятельно выбирать покупку в рассрочку или бонусами при совершении покупок в магазине с помощью Apple Pay. Обновленные посадочные талоны в Wallet позволяют просматривать и делиться Live Activities для получения обновлений в режиме реального времени о рейсе. Они также обеспечивают удобный доступ к важнейшей информации для путешественника, такой как Карты для навигации в аэропортах, Find My для отслеживания важных предметов и уведомления о пропавших сумках и многое другое.

Дополнительные функции в iOS 26

Apple Games - это новое приложение, которое дает игрокам универсальное место для их игр. Оно помогает геймерам лучше управлять любимыми играми. В нем также становится доступной Apple Arcade - подписной игровой сервис Apple, который уже содержит более 200 игр для всей семьи.

AirPods стали более универсальными, чем когда-либо, благодаря новым функциям активного шумоподавления. Благодаря преимуществам Voice Isolation запись звука студийного качества позволяет пользователям iPhone, iPad и Mac записывать свой контент с отличным качеством звука. С помощью пульта управления камерой пользователи могут нажать и удерживать ножку наушников AirPods, чтобы сделать фотографию или начать и остановить запись видео на iPhone или iPad.

Теперь родители могут еще проще создавать или перемещать учетные записи Apple своих детей, используя широкий набор родительского контроля. Улучшения в ограничениях на общение и использование App Store включают родительское одобрение запросов на контакт от детей, размытие конфиденциального контента в звонках FaceTime и фотографиях в совместных альбомах. Также родители теперь смогут предоставлять своим детям исключения из правил для загрузки программ, которые имеют возрастной рейтинг, превышающий установленное ограничение.

Просмотр Safari становится еще более конфиденциальным благодаря усовершенствованной защите отпечатков пальцев. Она по умолчанию распространяется на все просмотры. Мощные функции доступности включают Accessibility Reader, который обеспечивает общесистемный настраиваемый опыт чтения, и Braille Access совершенно новый интерфейс для устройств iPhone с подключенными дисплеями Брайля. Обновления Live Listen, Background Sounds, Personal Voice и многое другое выводят доступность на новый уровень во всей экосистеме Apple.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, на каких моделях iPhone будет доступна iOS26.

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