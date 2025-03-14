Apple планирует добавить функцию перевода в режиме реального времени в AirPods: раскрыты подробности

Компания Apple планирует добавить функцию перевода в режиме реального времени на AirPods. Нововведение будет "привязано" к будущей iOS 19.

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Об этом сообщил американский журналист и обозреватель Марк Гурман, пишет Bloomberg. Кстати, Apple не первая компания, занявшаяся этой разработкой.

Как подчеркнул Гурман, функция может помочь перевести разговор, например, с испанского на английский, воспроизводя переведенную версию языка в AirPods для англоязычного. Когда англоязычный ответит, его iPhone воспроизведет испанский перевод с динамиков.

Стоит отметить, что Apple немного отстает от других в добавлении живого перевода к AirPods. Подобные возможности уже доступны в других продуктах, таких как Pixel Buds от Google, которые поддерживают живой перевод с 2017 года, а затем расширили ее до Pixel Buds Pro в 2022 году.

Другие компании, такие как Meta и Humane, также пытались создать перевод в реальном времени с помощью своих переносных устройств, однако результат оказался достаточно противоречивым.

Напомним, 19 февраля, корпорация Apple представила новый iPhone 16E. В прессрелизе отмечается, что этот телефон бюджетный, но достаточно мощный. Новую модель знаменитой линейки ждали около трех лет. Он будет выпущен в черном и белом цветах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году выйдет iPhone SE 4 – смартфон, обещающий соединить мощность флагманских моделей с компактным дизайном. Компания еще не сообщала о дате официального релиза, однако слухи и инсайдерская информация в сети позволяют составить предварительное представление о том, что ждать от новинки.

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