Бюджетный и достаточно мощный: Apple выпустила новый iPhone 16E. Фото и видео

В среду, 19 февраля, корпорация Apple, как и было обещано ранее, представила новый iPhone 16E. В прессрелизе отмечается, что этот телефон бюджетный, но достаточно мощный.

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Новую модель знаменитой линейки ждали около трех лет. Как рассказали в официальном прессцентре Apple Newsroom, этот телефон является следующим iPhone SE и повторяет дизайн iPhone 14. Он будет выпущен в черном и белом цветах.

Что нужно знать о новой модели смартфона:

– Apple окончательно отказался от классического интерфейса Touch ID. В свою очередь модель 16E получила вырез с поддержкой Face ID, новейший чип A18 и поддержку Apple Intelligence.

– Фронтальная камера для Face ID и селфи встроена в небольшой вырез в верхней части экрана, а не в Dynamic Island, как у флагманских моделей.

– Смартфон оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем и теперь сравним по размерам со стандартным iPhone 16. Apple больше не предлагает смартфоны меньшего размера – по крайней мере, до выхода предполагаемого iPhone 17 Air.

– iPhone 16E получил настраиваемую кнопку Action, но не поддерживает новую функцию Camera Control, доступную в iPhone 16. Также устройство отказалось от порта Lightning в пользу USB-C, что стало обязательным требованием для продаж в странах ЕС.

– Внутри установлен чип A18, такой же, как у iPhone 16. Это делает iPhone 16E достаточно мощным для работы с Apple Intelligence. А именно набором ШИ-инструментов, включая интеллектуальные сообщения. Даже базовый iPhone 15 не поддерживает данную функцию.

– Корпорация ранее заявляла, что для Apple Intelligence требуется не менее 8 Гб оперативной памяти, так что, вероятно, iPhone 16E имеет по меньшей мере такой объем. Кроме того, базовая версия теперь имеет 128 Гб памяти – 64-гигабайтные модели остались в прошлом.

– iPhone 16E оснащен одной 48-мегапиксельной основной камерой. Это главное отличие от более дорогих моделей, предлагающих дополнительные камеры. Однако устройство поддерживает беспроводную зарядку и имеет защиту от воды по стандарту IP.

– iPhone 16E стал первым смартфоном Apple со своим модемом. Компания долгие годы работала над отказом от решений Qualcomm и теперь мы видим результат. Остается вопрос, как хорошо он будет работать и готова ли Apple полностью перейти на свои модемы в линейке iPhone 17.

iPhone 16E можно предварительно заказать уже завтра по цене от 599 долларов. Это заметно дороже, чем iPhone SE 2022, который стоил 429 долларов, но новинка предлагает больше памяти и имеет современный дизайн. Официальный старт продаж намечен на 28 февраля.

Ранее OBOZ.UA публиковал инсайдерскую информацию о новом iPhone 17 Air. Релиз смартфона состоится в сентябре 2025 года одновременно с другими моделями серии iPhone 17.

Также мы рассказывали, что iPhone SE 4 будет более мощным, чем прогнозировали.

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