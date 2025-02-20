УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Бюджетный и достаточно мощный: Apple выпустила новый iPhone 16E. Фото и видео

Анна Павлова
Техно Oboz
3 минуты
174
Бюджетный и достаточно мощный: Apple выпустила новый iPhone 16E. Фото и видео

В среду, 19 февраля, корпорация Apple, как и было обещано ранее, представила новый iPhone 16E. В прессрелизе отмечается, что этот телефон бюджетный, но достаточно мощный.

Видео дня

Новую модель знаменитой линейки ждали около трех лет. Как рассказали в официальном прессцентре Apple Newsroom, этот телефон является следующим iPhone SE и повторяет дизайн iPhone 14. Он будет выпущен в черном и белом цветах.

Video Preview
Бюджетный и достаточно мощный: Apple выпустила новый iPhone 16E. Фото и видео

Что нужно знать о новой модели смартфона:

– Apple окончательно отказался от классического интерфейса Touch ID. В свою очередь модель 16E получила вырез с поддержкой Face ID, новейший чип A18 и поддержку Apple Intelligence.

– Фронтальная камера для Face ID и селфи встроена в небольшой вырез в верхней части экрана, а не в Dynamic Island, как у флагманских моделей.

Бюджетный и достаточно мощный: Apple выпустила новый iPhone 16E. Фото и видео

– Смартфон оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем и теперь сравним по размерам со стандартным iPhone 16. Apple больше не предлагает смартфоны меньшего размера – по крайней мере, до выхода предполагаемого iPhone 17 Air.

Бюджетный и достаточно мощный: Apple выпустила новый iPhone 16E. Фото и видео

– iPhone 16E получил настраиваемую кнопку Action, но не поддерживает новую функцию Camera Control, доступную в iPhone 16. Также устройство отказалось от порта Lightning в пользу USB-C, что стало обязательным требованием для продаж в странах ЕС.

Бюджетный и достаточно мощный: Apple выпустила новый iPhone 16E. Фото и видео

– Внутри установлен чип A18, такой же, как у iPhone 16. Это делает iPhone 16E достаточно мощным для работы с Apple Intelligence. А именно набором ШИ-инструментов, включая интеллектуальные сообщения. Даже базовый iPhone 15 не поддерживает данную функцию.

Бюджетный и достаточно мощный: Apple выпустила новый iPhone 16E. Фото и видео

– Корпорация ранее заявляла, что для Apple Intelligence требуется не менее 8 Гб оперативной памяти, так что, вероятно, iPhone 16E имеет по меньшей мере такой объем. Кроме того, базовая версия теперь имеет 128 Гб памяти – 64-гигабайтные модели остались в прошлом.

Бюджетный и достаточно мощный: Apple выпустила новый iPhone 16E. Фото и видео

– iPhone 16E оснащен одной 48-мегапиксельной основной камерой. Это главное отличие от более дорогих моделей, предлагающих дополнительные камеры. Однако устройство поддерживает беспроводную зарядку и имеет защиту от воды по стандарту IP.

– iPhone 16E стал первым смартфоном Apple со своим модемом. Компания долгие годы работала над отказом от решений Qualcomm и теперь мы видим результат. Остается вопрос, как хорошо он будет работать и готова ли Apple полностью перейти на свои модемы в линейке iPhone 17.

Бюджетный и достаточно мощный: Apple выпустила новый iPhone 16E. Фото и видео

iPhone 16E можно предварительно заказать уже завтра по цене от 599 долларов. Это заметно дороже, чем iPhone SE 2022, который стоил 429 долларов, но новинка предлагает больше памяти и имеет современный дизайн. Официальный старт продаж намечен на 28 февраля.

Ранее OBOZ.UA публиковал инсайдерскую информацию о новом iPhone 17 Air. Релиз смартфона состоится в сентябре 2025 года одновременно с другими моделями серии iPhone 17.

Также мы рассказывали, что iPhone SE 4 будет более мощным, чем прогнозировали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!