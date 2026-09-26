Apple готовит новый домашний гаджет: что такое HomePod

Компания Apple готовится представить свой новый гаджет для умного дома. Новое устройство должно стать центральным хабом для бытовой экосистемы пользователей.

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Об этом сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман. По его данным, устройство, которое внутри компании носит кодовое название J490, разрабатывается как домашний экран, объединяющий управление подключенной техникой, осуществление видеозвонков, функции домофона и воспроизведение медиаконтента. Новый гаджет будет работать под управлением новой операционной системы, сочетающей элементы iOS, tvOS и watchOS. Новинка разрабатывается с акцентом на интеграцию с обновленным помощником Siri AI.

По данным источников внутри компании, гаджет будет иметь почти квадратный дисплей. Версия для установки на столе внешне напоминает разрезанный пополам HomePod mini. Кроме того, разработчики планируют выпустить вариант устройства с креплением на стену. По размеру экран будет небольшим, он уступает аналогам вроде Amazon Echo Show.

Одной из ключевых функций устройства станет система распознавания лиц через фронтальную камеру. Благодаря этому хаб сможет идентифицировать смотрящего на него пользователя и персонализировать рабочий стол, отображая личные заметки, события в календаре, новости, музыку или подкасты.

Основное управление будет осуществляться с помощью голосового помощника Siri AI, обновленную версию которого Apple представила в iOS 27. С его помощью пользователи смогут искать информацию в своих учетных записях, находить и воспроизводить отправленные файлы или медиафайлы, а также выполнять конкретные задачи в приложениях "Заметки", "Напоминания" и "Календарь".

В настоящее время новый домашний дисплей активно тестируется в домах сотрудников Apple. Ожидается, что новинку представят публике уже в октябре.

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