3 функции Apple Pay, о которых вы не знаете

Apple Pay давно стал популярным инструментом для быстрых и безопасных платежей, однако большинство пользователей использует его только для оплаты покупок. На самом деле сервис имеет гораздо больше функций, которые остаются незамеченными для многих владельцев iPhone.

Видео дня

Как отмечает bgr.com, они могут упростить онлайн-шопинг, помочь отслеживать заказы и даже хранить важные документы. Кроме того, Apple Pay обеспечивает дополнительный уровень безопасности при расчетах, защищая финансовые данные пользователя. Именно поэтому стоит знать о скрытых возможностях этого сервиса, чтобы использовать его максимально эффективно.

Отслеживание заказов прямо в Apple Wallet

Одной из полезных, но малоизвестных функций Apple Pay является возможность отслеживать заказы непосредственно через Apple Wallet. После покупки онлайн пользователь может просмотреть статус доставки в специальном разделе "Заказы", не переходя на сайты магазинов или почтовых служб.

В некоторых случаях система автоматически добавляет покупки к трекингу, а иногда нужно подтвердить отслеживание во время оформления заказа. В Wallet также доступны дополнительные действия – просмотр деталей, переход на страницу продавца или связь с магазином через электронную почту. Это значительно упрощает контроль за онлайн-покупками и экономит время.

Хранение билетов, карточек и даже цифровых ключей

Apple Wallet может хранить не только банковские карты, но и билеты на события, посадочные талоны и другие цифровые документы. В зависимости от сервиса, добавить их можно во время оформления покупки или через специальную кнопку "добавить в Wallet".

Пользователи также могут синхронизировать эти данные между устройствами через iCloud, чтобы иметь доступ к ним в любой момент. Отдельно в настройках можно разрешить доступ к Wallet даже при заблокированном экране. Кроме того, некоторые автомобильные производители уже поддерживают цифровые ключи, которые можно хранить в Apple Wallet, что превращает смартфон в универсальный инструмент доступа.

Использование бонусов и кредитных вознаграждений во время оплат

Еще одна полезная функция Apple Pay связана с использованием бонусов и кредитных программ. Во время оплаты пользователь может выбрать карту и активировать опцию использования накопленных вознаграждений, если она поддерживается продавцом.

В таком случае система позволяет списать часть покупки за счет бонусных баллов или кэшбэка. В то же время эта функция доступна не во всех магазинах, поэтому ее наличие зависит от условий конкретного продавца и банка. Несмотря на это, Apple постоянно расширяет возможности Apple Pay, поэтому функционал сервиса продолжает расти и становиться еще удобнее для пользователей.

OBOZ.UA писал об удобном функционале Apple Watch.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.