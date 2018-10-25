Загадку Вселенной решили: что открыли ученые

Ученые доказали, что черные дыры сливаются друг с другом в космосе. Этот процесс поможет понять развитие Вселенной.

Об этом рассказал издание Independent. Открытие существования большого количества бинарных сверхмассивных черных дыр подтверждает теорию развития Вселенной, которая утверждает, что галактики и связанные с ними черные дыры сливаются друг с другом и создают еще большие галактики и черные дыры.

Перед окончательным слиянием черные дыры образуют так называемую бинарную черную дыру. Они вращаются вокруг друг друга, прежде чем сблизиться и столкнуться. Ученые обнаружили доказательства столкновения меньших черных дыр, начиная с 2015 года, измеряя гравитационные волны, поступающие во вселенную.

NASA / CXC / A.Hobart, иллюстрация сверхмассивных черных дыр

Однако исследователи пока не смогли доказать существование больших, сверхмассивных бинарных черных дыр.

Сейчас ученые исследуют мощные лучи, излучающие сверхмассивные черные дыры. Поскольку бинарные черные дыры вращаются вокруг друг друга, то поток частиц и энергии, который от них поступает, иногда может менять свое направление. Благодаря отслеживанию этого процесса исследователи могут доказать, что эти бинарные черные дыры на самом деле существуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в будущем гравитационные волны могут спровоцировать появление неподалеку от Земли черную дыру.