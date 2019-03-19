Япония взорвет бомбу в космосе: названы цели

Японское космическое агентство планирует взорвать бомбу в космосе, чтобы получить неисследованные ранее материалы.

После того, как корабль Hayabusa2 совершил успешную посадку на астероид Рюгу и собрал образцы с 900-метрового небесного тела, ученые решили сбросить с помощью аппарата на поверхность астероида взрывное устройство, чтобы собрать образцы из более глубокого слоя, пишет Naked Science.

Отмечается, что Hayabusa2 уже выпускал пятиграммовую "пулю" на поверхность астероида, но для подробного исследования нужен более мощный выстрел, который запланировали на 5 апреля.

Астероид Рюгу hi-tech.mail.ru

"За день до него аппарат начнет сближение с объектом, покинув свою орбиту. Сейчас он находится в 20 километрах от тела. Ударник размером с бейсбольный мяч и весом в два килограмма будет запущен со скоростью чуть более мили в секунду, что, при условии того, что грунт будет мягким, создаст кратер диаметром до десяти метров и глубиной метр", – пояснили в космическом агентстве.

После этого корабль вновь должен вернутся на поверхность, чтобы собрать образцы из более глубокого слоя, который не подвергался воздействию Солнца и космической радиации.

Hayabusa2 dw.com

Сложность состоит в том, что Hayabusa2 должен будет переместиться на другую сторону астероида, чтобы не пострадать от взрыва.

Покидая астероид, корабль сфотографирует место исследования и спустя несколько недель вернется в кратер для дальнейших наблюдений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Япония запустила первый лифт в космос при помощи ракеты-носителя.

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