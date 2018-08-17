Взрыв мозга: сеть озадачила новая оптическая иллюзия

Сеть взорвала новая оптическая иллюзия, созданная профессором психологии из Японии Акиоши Китаока.

Ролик был выложен на его странице в Twitter. Так, в кадре лежит листок бумаги. На нем изображен черный градиент, который меняет оттенок от темного к светлому.

Китаока также положил на лист небольшую серую бумажку и начал двигать ее то влево, то вправо от центра. У зрителей создавалось впечатление, что бумажка полностью меняет оттенок в зависимости от ее местоположения.

Видео собрало более 20 тысяч ретвитов и около 55 тысяч лайков. Трюк Китаока удивил многих пользователей, которые не нашли логическое объяснение оптической иллюзии. "Это взорвало мой мозг", — написал один из них.

A demo of lightness perception pic.twitter.com/BSVpgcuIw1 — Akiyoshi Kitaoka (@AkiyoshiKitaoka) 12 августа 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, профессор Техасского университета в Эль-Пасо Дэвид Новик показал новую оптическую иллюзию, которую он называет "конфетти". Кажется, что круги на картинке раскрашены в четыре разных цвета. На самом деле это не так.