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Взрыв мозга: сеть озадачила новая оптическая иллюзия

6.1тЧитать новость на украинском

Сеть взорвала новая оптическая иллюзия, созданная профессором психологии из Японии Акиоши Китаока.

Ролик был выложен на его странице в Twitter. Так, в кадре лежит листок бумаги. На нем изображен черный градиент, который меняет оттенок от темного к светлому.

Китаока также положил на лист небольшую серую бумажку и начал двигать ее то влево, то вправо от центра. У зрителей создавалось впечатление, что бумажка полностью меняет оттенок в зависимости от ее местоположения.

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Видео собрало более 20 тысяч ретвитов и около 55 тысяч лайков. Трюк Китаока удивил многих пользователей, которые не нашли логическое объяснение оптической иллюзии. "Это взорвало мой мозг", — написал один из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, профессор Техасского университета в Эль-Пасо Дэвид Новик показал новую оптическую иллюзию, которую он называет "конфетти". Кажется, что круги на картинке раскрашены в четыре разных цвета. На самом деле это не так.

Место
Япония
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