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18 мая • обновлено в 05:57
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Выяснилась настоящая природа НЛО: секрет раскрыт

5.2т
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В США лазер, который способен создавать плазменные изображения, очень часто принимают за неопознанные летающие объекты (НЛО).

Такой аппарат имеется в распоряжении Военно-морских сил (ВМС) США, передает Forbes. Отмечается, что подобная технология предназначена для обмана инфракрасных датчиков ракет с самонаводящимися головными частями.

НЛО

НЛО

Иллюстрация

Так, лазер помещается в хвостовую часть самолета, а соответствующая плазменная мишень создается на практически любом расстоянии от летательного аппарата.

В то же время, эксперты отмечают, что не все аномальные случаи связаны именно с использованием лазера. Часть инцидентов остается нераскрытой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пентагон обнародовал ролики с неопознанными летающими объектами, которые были сняты с бортов самолетов ВМС США.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
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