Владельцы смартфона от Google сообщили о его дефекте. Фото

В смартфоне от компании Google Pixel 5 обнаружили дефект – экран устройства начал отходить от корпуса.

Как передает Slash Gear, новые владельцы телефона начали сообщать о дефекте практически после покупки.

Отмечается, что дисплей Pixel 5 начал отклеиваться в верхнем левом углу. О неплотном присоединении экрана сообщали множество пользователей на официальном форуме Google.

Новые владельцы смартфона нарекали на то, что из-за щели в корпус может попасть пыль и вода. Кроме того, пользователи предположили, что зазор со временем будет только усугубляться, что приведет к отслоению экрана.

В Google пока не комментировали этот инцидент. Отметим, что Pixel 5 является флагманским устройством по цене 699 долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL: