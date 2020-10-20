Владельцы смартфона от Google сообщили о его дефекте. Фото
В смартфоне от компании Google Pixel 5 обнаружили дефект – экран устройства начал отходить от корпуса.
Как передает Slash Gear, новые владельцы телефона начали сообщать о дефекте практически после покупки.
Отмечается, что дисплей Pixel 5 начал отклеиваться в верхнем левом углу. О неплотном присоединении экрана сообщали множество пользователей на официальном форуме Google.
Новые владельцы смартфона нарекали на то, что из-за щели в корпус может попасть пыль и вода. Кроме того, пользователи предположили, что зазор со временем будет только усугубляться, что приведет к отслоению экрана.
В Google пока не комментировали этот инцидент. Отметим, что Pixel 5 является флагманским устройством по цене 699 долларов.
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