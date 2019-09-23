В Украине резко перестал работать Facebook: что произошло

В Украине в понедельник, 23 сентября, произошел серьезный сбой в работе социальной сети Facebook.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector (чтобы посмотреть карту, доскролльте новость до конца).

Проблемы возникли в Киеве, Днепре, Харькове, Белой Церкви и Одессе, а также в других странах – Германии, Польши, Франции, Венгрии, Северной Америке.

В работе Facebook произошел сбой denesen.mk

При этом, доступ к соцсети был приостановлен только для пользователей компьютеров – в мобильном режиме Facebook работал без сбоев.

В компании пока никак не комментируют проблемы. Также неизвестно, что повлекло сбой.

В работе Facebook произошел сбой Downdetector

В работе Facebook произошел сбой Downdetector

В работе Facebook произошел сбой Downdetector

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее социальная сеть Facebook сообщила о приостановке работы десятков тысяч приложений от более чем 400 разработчиков.

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