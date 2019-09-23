В Украине резко перестал работать Facebook: что произошло

В Украине в понедельник, 23 сентября, произошел серьезный сбой в работе социальной сети Facebook.
Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector (чтобы посмотреть карту, доскролльте новость до конца).
Проблемы возникли в Киеве, Днепре, Харькове, Белой Церкви и Одессе, а также в других странах – Германии, Польши, Франции, Венгрии, Северной Америке.
В работе Facebook произошел сбой
denesen.mk
При этом, доступ к соцсети был приостановлен только для пользователей компьютеров – в мобильном режиме Facebook работал без сбоев.
В компании пока никак не комментируют проблемы. Также неизвестно, что повлекло сбой.
В работе Facebook произошел сбой
Downdetector
В работе Facebook произошел сбой
Downdetector
В работе Facebook произошел сбой
Downdetector
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее социальная сеть Facebook сообщила о приостановке работы десятков тысяч приложений от более чем 400 разработчиков.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!