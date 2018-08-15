В Украине начались серьезные перемены с телефонной связью: что изменится

В Украине начали избавляться от стационарных телефонов и устанавливать фиксированную местную связь на базе мобильной сети.

Оператор связи "Укртелеком", как говорится в сообщении пресс-службы компании, 14 августа запустил пилотный проект в Желтых Водах в Днепропетровской области.

"Это один из городов области, наиболее пострадавших от краж телекоммуникационного кабеля. К сожалению, неоднократные ремонтные работы уже не решают проблемы, поскольку новый кабель снова вырезают. И тысячи абонентов остаются без связи", - отмечается в сообщении.

В рамках пилотного проекта используется фиксированная связь "Укртелекома" и мобильного оператора "ТриМоб". При этом абоненты сохраняют свои номера телефонов и порядок набора других номеров.

Абонент получает звонки и звонит со своего городского номера, пользуясь тарифам городской телефонии. Меняется лишь стационарный телефонный аппарат, в котором будет сим-карта оператора "ТриМоб".

В дальнейшем планируется задействовать в пилотном проекте еще несколько городов, в случае успеха которого "Укртелеком" будет внедрять идею по всей Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы также смогут уже с 2019 года воспользоваться услугой сохранения телефонного номера в случае перехода к другому оператору.

Также в Украине ожидаются существенные изменения для пользователей интернета.