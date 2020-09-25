В сети сообщили о скорой презентации iPhone 12: названа дата
В сети появилась информация, что компания Apple покажет новый iPhone 12 в конце сентября или же начале октября.
Как пишет MacRumors, данные о новых "яблочных" смартфонах начала распространяться после видео, в котором топ-менеджер Apple Эдди Кью рассказывал о том, что презентация iPhone с поддержкой сетей пятого поколения 5G может состояться "в ближайшие дни".
Отмечается, что по неподтвержденным данным новый флагман Apple представит либо 29 сентября, либо 6 октября.
Добавим, что в видео с Кью, который не опубликован в открытом доступе, затрагивается тема продвижения iPhone 12 европейскими операторами .Поскольку Apple планирует вывести свой смартфон в список лидеров среди 5G-устройств, которые приобретают в Европе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Apple презентовала свои новинки. Компания показала новые смарт-часы, планшеты, а также объявила о запуске новых сервисов.
Также Apple, возможно, в начале 2021 года выпустит более доступную версию нового iPhone 12, который покажут уже этой осенью.
Кроме того, в сеть утекли названия новых iPhone