В сети нашли хитрый способ смотреть бесплатно фильмы с Netflix

В сети рассказали способ, как стороннему пользователю удалось бесплатно смотреть фильмы и сериалы с чужого аккаунта на стриминговом сервисе Netflix.

Пользователь Twitter с ником yellowgengar2 поделился своей историей, как его несколько месяцев водили за нос.

С его слов, бывшая девушка брата подключилась к его аккаунту на Netflix, создав для своего пользователя необычный аватар и название. Находчивая девушка замаскировала свою учетную запись как раздел "Настройки", сделав изображение, схожим с настоящим разделом настроек сервиса.

"Честно говоря, я даже не злюсь. Я лишь крайне разочарован самим собой, так как реально повелся на аккаунт под названием "Настройки", думая, что это настройки Netflix", – написал он в сети.

My brothers ex had been stealing our Netflix for the past two months now by disguising her account as “settings” and honestly I ain’t even mad. I’m just really disappointed in myself for actually believing that an account named “settings” would legitimately be Netflix settings pic.twitter.com/fSn3BSCcZh