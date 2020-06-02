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2 июня • обновлено в 04:57
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В сети нашли хитрый способ смотреть бесплатно фильмы с Netflix

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В сети рассказали способ, как стороннему пользователю удалось бесплатно смотреть фильмы и сериалы с чужого аккаунта на стриминговом сервисе Netflix.

Пользователь Twitter с ником yellowgengar2 поделился своей историей, как его несколько месяцев водили за нос.

С его слов, бывшая девушка брата подключилась к его аккаунту на Netflix, создав для своего пользователя необычный аватар и название. Находчивая девушка замаскировала свою учетную запись как раздел "Настройки", сделав изображение, схожим с настоящим разделом настроек сервиса.

Замаскированный аккаунт в Netflix

Замаскированный аккаунт в Netflix

Twitter/yellowgengar2

"Честно говоря, я даже не злюсь. Я лишь крайне разочарован самим собой, так как реально повелся на аккаунт под названием "Настройки", думая, что это настройки Netflix", – написал он в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, видеосервисы YouTube и Netflix сообщили, что снизят качество потокового видео для европейских пользователей.

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Автор
Тимур Григоренко
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