В работе Google произошел серьезный сбой

Со среды, 9 января, в работе поисковой системы Google наблюдается серьезный сбой.

На проблемы пожаловались пользователи сразу нескольких стран. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Google наблюдаются с 18:37 по времени Восточного побережья США (01:37 по киевскому времени)", – говорится в сообщении.

Google

Больше всего на сбои жалуются пользователи в США. С проблемами также столкнулись в Бразилии, Перу, Великобритании, Испании, России, Турции, Индии, Японии и Австралии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Google вывел 19,9 млрд евро через голландскую оффшорную компанию на Бермудские острова в 2017 году. На соответствующие меры американская корпорация пошла, чтобы уменьшить свои налоговые отчисления за границей.