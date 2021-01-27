В Пакистане обязали Facebook и Twitter удалять посты, за отказ – блокировка

В Пакистане приняли закон, по которому надзорный орган в стране может требовать удалить публикации в Twitter и Facebook в течении суток.

Однако в правительстве готовы пересмотреть данные мэры цензуры после массовых обращений от правозащитных групп, передает Aljazeera.

Отмечается, что согласно закону, Twitter и Facebook могут быть заблокированы, если соцсети не будут удалять контент по требованию пакистанских властей. К тому же, мессенджеры, такие как WhatsApp (принадлежит Facebook – Ред.) обязаны передавать правительству Пакистана данные переписки без решения суда. В случае отказа – штраф до 3,1 миллионов долларов или блокировка на территории страны.

Согласно закону, Управление электросвязи Пакистана (PTA) может цензурировать контент, который считается нарушающим "славу ислама", "целостность, безопасность и защиту Пакистана", "общественный порядок" или "порядочность и мораль".

В Пакистане правозащитники обратились в суд, чтобы защитить граждан на свободу выражений. Также азиатская интернет-коалиция (AIC), которая представляет Google, Facebook, Twitter, также обеспокоена ограничениями в соцсетях. Организация написала премьер-министру Пакистана Имрану Хану письмо с требованием предоставить гражданам Пакистан свободно пользоваться соцсетями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США через суд потребовали удалить Telegram из Google Play.