В ЕС запустили систему отслеживания контактов и заражений коронавирусом через смартфоны

Европейский Союз с 19 октября запустил систему Gateway ("Шлюз") для отслеживания контактов и цепочек заражения коронавирусом.

Она взаимодействует с другими мобильными приложениями, пишет "Интерфакс-Украина".

"Государства-члены запустили свои приложения для добровольного отслеживания контактов и предупреждения, а Европейская комиссия их поддержала, обеспечив безопасное взаимодействие приложений", – объяснил комиссар ЕС по единому рынку Тьерри Бретон.

К сервису уже подключились первые национальные приложения Corona-Warn-App в Германии, tracker COVID в Ирландии и Immuni в Италии. Всего их загрузили около 30 миллионов человек, что составляет две трети загрузок приложений в ЕС.

В Еврокомиссии заверили, что кроме произвольных ключей, сгенерированных приложениями, никакие другие данные не будут обрабатываться. Информация псевдонимизирована, зашифрована, хранится в минимальном объеме и только до тех пор, пока это необходимо для отслеживания инфекции. Сервис не позволяет идентифицировать отдельных лиц, отслеживать геолокацию или перемещение устройств.

В свою очередь комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидис подчеркнула, что мобильные приложения могут эффективно дополнять другие меры: например, массовое тестирование и отслеживание контактов вручную.

Отмечается, что большинство государств ЕС решили запустить приложение для отслеживания контактов и предупреждения COVID-19. В общей сложности 20 приложений, основанных на децентрализованных системах, могут взаимодействовать через европейский "Шлюз".

Вторая группа приложений будет подключена к сервису на следующей неделе после протокольных тестов, проверок и выпуска обновлений. Речь идет о чешской eRouska, датской Smitte stop, латвийской Apturi COVID и испанской Radar Covid.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии был установлен новый рекорд прироста заболеваемости COVID-19 с начала пандемии. Так, за 18 октября в стране прибавилось более 11,7 тысяч инфицированных людей.