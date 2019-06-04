Уже через 30 лет: Земле предрекли полное уничтожение

К 2050 году климат Земли может перейти точку невозврата, которая приведет к концу цивилизации, если выбросы парниковых газов будут продолжаться без контроля.

Такое мнение высказали исследователи в докладе австралийского аналитического центра по климату и политике. В нем, в частности, содержится множество серьезных предупреждений, пишет Daily Mail.

Авторы предупреждают, что прогнозы часто занижаются. Поэтому, заверили они, радикальный переход к индустрии с нулевыми выбросами необходим в ближайшее время, если мы хотим предотвратить катастрофические последствия для климата.

Конец света "АиФ"

"Катастрофическая цепь экологических катастроф приведет к широко распространенным пандемиям, вынужденной миграции, вероятной ядерной войне, когда люди сражаются за ресурсы, и огромному количеству смертей из-за глобального роста температур", – сказано в докладе.

Экологи прогнозируют, что в таких условиях ряд экосистем рухнет, включая экосистемы тропических лесов Амазонки, Арктики и системы коралловых рифов, в то время как более бедные страны и регионы станут нежизнеспособными.

В тропиках смертельные тепловые условия будут поддерживаться в течение не менее 100 дней в году, говорится в докладе. Это приведет к миграции более миллиарда человек из таких регионов, как Западная Африка, Южная Америка, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток, в страны с более умеренным климатом.

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