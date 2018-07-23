Украина получит новое оружие от Запада: появились подробности

Украина подписала контракт с канадской компанией по производству оружия на поставку современных снайперских винтовок.

Об этом в интервью UATV рассказал депутат от оппозиционной Консервативной партии Канады Джеймс Безан, отметив, что один похожий контракт уже действует.

"Сейчас мы только ожидаем подписания правительством Канады разрешения на экспорт оружия, что существенно повысит возможности ВСУ в сдерживании российской агрессии", - сказал Безан.

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По его словам, эти поставки будут носить коммерческий характер. Он также не уточнил, кто именно выступит продавцом, а кто - покупателем.

Также он добавил, что глава МИД Канады Христя Фриланд должна "автоматически" подписать экспортное разрешение, поскольку законодательных преград на поставки в Украину оружия не существует.

"Если разрешение на экспорт будет подписано, то поставки начнутся как только оружие будет изготовлено", - подчеркнул депутат.

Напомним, ранее стало известно, что Украина наладила выпуск смертоносного оружия.