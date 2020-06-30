Ученые доказали, что на Нептуне и Уране могут идти дожди из алмазов
Ученые воссоздали атмосферу Урана и Нептуна. NASA
Американские ученые доказали, что на Уране и Нептуне действительно могут идти дожди из алмазов.
Как сообщает ВВС, исследователи Национальной ускорительной лаборатории SLAC при Стэнфордском университете решили воссоздать на Земле условия, которые будут близкими к тем, что можно встретить на Уране.
Атмосфера как Урана, так и Нептуна, состоит преимущественно из гелия и водорода, но глубже содержатся тяжелые элементы и вещества, в частности метан. Ученые предполагают, что на глубине 7 тысяч километров температура и давление заставляют метан распадаться на углерод и водород.
Водород поднимается в атмосферу, а углерод превращается в кристаллы алмаза и падает вниз.
Ученые воссоздали в лаборатории похожие условия, только вместо метана использовали стирол, который по свойствам больше похож на метан при сильном давлении и температуре.
Стирол разогрели лазерами до 5 тысяч кельвинов и увеличили давление до 1,5 миллиона бар. В итоге исследователям удалось увидеть, как углерод, содержащийся в стироле, превращается в алмазы, а все остальное испаряется в виде чистого водорода.
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые впервые засняли зеленое свечение в атмосфере Марса, что похоже на земное северное сияние.