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Twitter потерял миллионы пользователей: в чем причина

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Twitter потерял 9 миллионов пользователей через борьбу с ботами. Компания обнародовала данные.

Об этом сообщил The Verge. Так, аудитория Twitter уменьшилась с 335 до 326 миллионов за последний квартал.

Квартальная отчетность уже второй раз подряд показывает падение количества пользователей. В первую очередь это связано с тем, что Twitter начал блокировать и удалять ботов и учетные записи, которые распространяют спам и другой нежелательный контент.

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В компании сообщили, что с прошлого месяца начали проводить "чистку" в сети гораздо быстрее благодаря новой технологии, которая помогает находить ботов.

Редактор Recode Рани Молла (Rani Molla) выложила в своем профиле инфографику, в которой сравнивается статистика по аудитории Twitter с 2014 года и до настоящего времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Facebook наложили большой штраф.

Объект
Twitter
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