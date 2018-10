Twitter потерял миллионы пользователей: в чем причина

Twitter потерял 9 миллионов пользователей через борьбу с ботами. Компания обнародовала данные.

Об этом сообщил The Verge. Так, аудитория Twitter уменьшилась с 335 до 326 миллионов за последний квартал.

Квартальная отчетность уже второй раз подряд показывает падение количества пользователей. В первую очередь это связано с тем, что Twitter начал блокировать и удалять ботов и учетные записи, которые распространяют спам и другой нежелательный контент.

В компании сообщили, что с прошлого месяца начали проводить "чистку" в сети гораздо быстрее благодаря новой технологии, которая помогает находить ботов.

Редактор Recode Рани Молла (Rani Molla) выложила в своем профиле инфографику, в которой сравнивается статистика по аудитории Twitter с 2014 года и до настоящего времени.

Twitter lost 9 MILLION users last quarter - way more than ever pic.twitter.com/RaBwviLDEW