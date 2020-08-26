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Сварочные полуавтоматы Dnipro-M: качество с первой искры

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Обзоры
1,9 т.
Сварочные полуавтоматы Dnipro-M: качество с первой искры

Сварочные полуавтоматы — оборудование, которое используется для сваривания черных и цветных металлов при помощи проволоки. Расходник в них подается механизировано. Полуавтоматы широко используются в промышленности, монтажных и строительных работах. Украинский бренд электроинструмента и строительного оборудования Dnipro-M предлагает надежные модели сварок, с которыми могут работать даже люди без большого опыта работы. Купить полуавтоматы сварочные можно на официальном сайте или в фирменных магазинах бренда.

Преимущества сварочных полуавтоматов Dnipro-M

Все полуавтоматические сварки бренда обладают преимуществами, повышающими эффективность работы.

Несколько режимов работы

Инверторные полуавтоматы Dnipro-M могут варить как с использованием газового баллона, так и при его отсутствии. В последнем случае используется специальная флюсовая проволока с покрытием, выделяющим газ при сгорании. Работать с инверторными полуавтоматами можно в нескольких режимах:

  • 2Т — сваривание при помощи коротких швов;

  • 3Т — сваривание длинными швами;

  • SPOT — точечное сваривание. Этот режим позволяет настраивать подачу проволоки, выбирая интервал ее хода от 0,1 до 1 секунды.

В ассортименте Dnipro-M также представлены модели, способные работать в режиме SAB, то есть, варить стандартными электродами. Диапазон диаметра электродов, которые подходит для этих полуавтоматов, — от 1,6 до 4 мм.

Высокий уровень надежности

Одна из главных особенностей сварочного оборудования бренда — возможность работать при значительных просадках напряжения в сети. Инверторные полуавтоматы Dnipro-M не теряют мощности при напряжении электрической сети от 160 В. Это обеспечивают три конденсатора, установленные внутри оборудования. При температуре воздуха 25°С показатель рабочего цикла полуавтоматов составляет 80%, а при 35°С — 60%.

Автоматизация сваривания

Сварочные полуавтоматы имеют набор дополнительных функций, которые значительно облегчают работу с оборудованием и позволяют справляться с ним даже людям без большого опыта сваривания:

  • ANTI-STICK. Защищает от прилипания и порчи электрода. Во время залипания электрода система сбрасывает ток до нуля, позволяя оторвать расходник и продолжить работу.

  • HOT START. Упрощает старт работы с аппаратом — электрод быстро загорается, даже если полуавтомат еще не прогрелся. Это достигается за счет подачи повышенного тока.

  • ARC FORCE. Дает возможность отдалять и приближать электрод к металлу, автоматически регулируя ток. Дуга также будет оставаться стабильной во время отделения капель металла от электрода.

  • VRD. Во время простоя аппарата или смены расходника аппарат защищает сварщика от поражения электрическим током.

Удобное использование

  • Все регуляторы управления можно найти прямо на передней панели.

  • Два цифровых дисплея, которыми обладает каждая модель, отображают точную информацию о текущих параметрах работы. Сварщик сможет легко контролировать работу аппарата.

  • Рукоятка рукава имеет хороший уровень устойчивости к высокой температуре. Резиновые накладки улучшают сцепление с рукой, защищая от выскальзывания.

  • На боковой поверхности полуавтоматов есть место для крепления сварочной горелки — рукав будет надежно закреплен в рабочей зоне.

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