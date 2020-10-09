На Kyiv Smart City Forum презентовали тенденции умных городов-2021

Kyiv Smart City Forum 2020, который состоялся 8 октября, собрал 10 000 участников - вдвое больше, чем в прошлом году. Впервые в Украине форум таких масштабов прошел онлайн.

Организаторы мероприятия использовали все преимущества онлайн-формата. По словам эксперта по smartcity– технологиям ОО "Смарт Сити Хаб" Юрия Назарова, перед организаторами стояла амбициозная задача: провести форум в совершенно новом формате.

"Kyiv Smart City Forum мы провели на инновационной платформе, которую разработали специально, и которая позволила перенести все преимущества оффлайна в онлайн. Такая технология и с таким масштабом применялась в Украине впервые", - отметил Назаров.

Уникальная платформа позволила спикерам из разных стран общаться с участниками форума в режиме реального времени. Одновременно она содержала специальную зону, где компании-партнеры через 3D видеотуры демонстрировали свои технологические решения. Можно было смотреть видеоряд, слушать доклады, задавать вопросы и общаться друг с другом в чатах.

Вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, открывая мероприятие, заявил, что будущее мира - за крупными городами, а для их развития государство должно строить инфраструктурные вещи.

"Мы хотим за три года построить самое комфортное государство в Европе с точки зрения взаимодействия человека и бизнеса с государством. Для этого надо оцифровать все государственные услуги, научить людей базовой цифровой грамотности и покрыть страну интернет-инфраструктурой", - отметил чиновник.

По его словам, нужно, чтобы в каждом регионе Украины был заместитель руководителя по цифровой трансформации, менеджер, который разбирается в IT-технологиях и знает, как развиваются лучшие мировые города.

Форум собрал лучших спикеров из стран, сделавших ставку на технологии и развивающихся бешеными темпами - Сингапура, Нидерландов, США, Германии, Испании, Англии. Эксперты не только поделились своим видением будущего развития мира, но и представили реальные кейсы с рекомендациями, как современный бизнес может адаптироваться в непредвиденных кризисных ситуациях.

По словам хедлайнера форума Рэнди Цукерберг, нынешний кризис, вызванный коронавирусом, можно воспринимать как подарок, ведь мир получил толчок и вынужден трансформироваться.

"Очень многие отрасли не имели необходимости меняться. Они работали по инерции. А тут вдруг мы должны обновляться. Теперь можно охватить своим бизнесом тысячи людей, не выходя из дома. Мы должны понимать, что в будущем трудоустройство будет гибридным, все больше людей будут работать удаленно", - подчеркнулаЦукерберг.

Рэнди поделилась воспоминаниями о том, как она реализовала проект FacebookLive, который сначала сама не воспринимала как идею, достойную внимания. Тем не менее, с помощью инженеров этот стартап удалось реализовать, и уже через 4 месяца после ее запуска президент США Барак Обама позвонил Рэнди, чтобы обратиться к нации через FacebookLive.

Цукерберг назвал навыки успешных бизнесменов, которые позволят выжить в нынешние непростые времена: желание выходить из зоны комфорта, умение услышать "нет" и способность побороть страх перед публикой.

Оптимистичная американская предпринимательница заявила, что Украина имеет все шансы не только догнать Кремниевую долину, но и превзойти ее.

Кремниевая долина сейчас тоже переживает непростые времена. Здесь не хватает разнообразия. А вы в центре Европы, в гуще событий, и можете справиться лучше", - подытожила Рэнди.

В рамках Форума прошло ежегодное награждение SmartCityAwards. Компетентное жюри определило лучший город в 8 номинациях: лучший децентрализованный город, инклюзивный, цифровой, мобильный, экологичный, Smart безопасный, архитектурный и энергоэффективный.

Достичь высокого уровня форума помогли партнеры: титульный партнер - Visa, инновационный партнер - Vodafone, премиум партнеры - Cisco, ERC, IT-Integrator, технологический партнер - ELKO Украина и Lenovo. Такжесредипартнеров Kyiv Smart City Forum - Hewlett Packard Enterprise, CaparolУкраина, Logitech, Asbis, Ideas First, FDI иatene KOM GmbH.

Большинство спикеров сошлись в том, что альтернативы технологическому развитиюу больших городов нет: надо внедрять инновационные решения и не отставать от мира.