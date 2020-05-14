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14 мая • обновлено в 16:47
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Телефон медленно заряжается: почему это происходит и как исправить

6.3т
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Повреждение смартфона и износ аккумулятора могут быть одной из причин медленной зарядки телефона.

OBOZREVATEL предлагает узнать об основных причинах медленной зарядки батареи и как это устранить.

Зарядное устройство

Необходимо заряжать смартфон только оригинальной зарядкой, где есть высокая сила выходного тока. Например, недорогие телефоны часто адаптер с силой тока от 1 до 2 Ампер, чего недостаточно для быстрой зарядки.

Зарядка смартфона

Зарядка смартфона

USB-кабель

Долгая зарядка может также указывать на проблемы в USB-кабеле. Он может иметь механические повреждения, которые не видны невооруженным глазом. Поэтому стоит проверить провод с другим зарядным адаптером.

Зарядный разъем

Возможно, медленная зарядка связана с разъемом смартфона, который может быть поврежден, иметь налет коррозии или просто загрязнен.

Очищать технологическое отверстие надо аккуратно, например, зубной щеткой. Использовать металлические предметы стоит с осторожностью, чтобы не повредить разъем.

Почему смартфон медленно заряжается

Почему смартфон медленно заряжается

Нагрузка на телефон

Множество приложений и высокая фоновая активность гаджета может негативно сказываться на зарядке. Ведь именно при подключении к питанию обычно автоматически загружаются и обновляются приложения.

Для проверки таких приложений нужно зайти в настройки смартфона и принудительно их закрыть.

Батарея

Зачастую в смартфоне стоят литий-ионные аккумуляторы, которые со временем теряют свой заряд. Обычно такая проблема возникает после 3-4 лет использования телефоном.

Если телефон оснащен ускоренной зарядкой, то срок работы батареи сокращается вдвое. В таком случае поможет только специализированная замена аккумулятора.

Работа смартфона

При ускоренной зарядке программы смартфона сами варьируют мощность, снижая ее при достижении определенного процента заряда. Например, телефон может зарядиться на 50% за полчаса, но потом процесс зарядки замедлится намеренно, чтобы избежать порчи батареи.

Беспроводная зарядка телефона

Беспроводная зарядка телефона

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
Android iPhone Смартфон
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
_спробувати використати для зарядження інший шнур та зарядний адаптер. _примусово зупинити в налаштунках додатків всі не сістемні додатки;скинути налаштунки системрого додатка батарея/енергозбереження;перезавантажити прістрій. (всі оновлення додатків розраховані під останні версії андроїда, і для попередніх версій андроїда є енергоємкими, але якщо не оновлювати, то створюється вразливість загального коду ОС)
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