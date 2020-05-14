Телефон медленно заряжается: почему это происходит и как исправить

Повреждение смартфона и износ аккумулятора могут быть одной из причин медленной зарядки телефона.
OBOZREVATEL предлагает узнать об основных причинах медленной зарядки батареи и как это устранить.
Зарядное устройство
Необходимо заряжать смартфон только оригинальной зарядкой, где есть высокая сила выходного тока. Например, недорогие телефоны часто адаптер с силой тока от 1 до 2 Ампер, чего недостаточно для быстрой зарядки.
Зарядка смартфона
USB-кабель
Долгая зарядка может также указывать на проблемы в USB-кабеле. Он может иметь механические повреждения, которые не видны невооруженным глазом. Поэтому стоит проверить провод с другим зарядным адаптером.
Зарядный разъем
Возможно, медленная зарядка связана с разъемом смартфона, который может быть поврежден, иметь налет коррозии или просто загрязнен.
Очищать технологическое отверстие надо аккуратно, например, зубной щеткой. Использовать металлические предметы стоит с осторожностью, чтобы не повредить разъем.
Почему смартфон медленно заряжается
Нагрузка на телефон
Множество приложений и высокая фоновая активность гаджета может негативно сказываться на зарядке. Ведь именно при подключении к питанию обычно автоматически загружаются и обновляются приложения.
Для проверки таких приложений нужно зайти в настройки смартфона и принудительно их закрыть.
Батарея
Зачастую в смартфоне стоят литий-ионные аккумуляторы, которые со временем теряют свой заряд. Обычно такая проблема возникает после 3-4 лет использования телефоном.
Если телефон оснащен ускоренной зарядкой, то срок работы батареи сокращается вдвое. В таком случае поможет только специализированная замена аккумулятора.
Работа смартфона
При ускоренной зарядке программы смартфона сами варьируют мощность, снижая ее при достижении определенного процента заряда. Например, телефон может зарядиться на 50% за полчаса, но потом процесс зарядки замедлится намеренно, чтобы избежать порчи батареи.
Беспроводная зарядка телефона
Как сообщал OBOZREVATEL:
Группа ученых объяснила, как правильно нужно проводить зарядку аккумулятора нового смартфона, чтобы гаджет смог долго работать.
Эксперты сообщили, что для продления срока службы нового аккумулятора смартфона нужно соблюдать ряд мер, и тогда телефон будет долго держать заряд батареи.
Эксперты пояснили, почему нельзя заряжать смартфон на 100%.
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