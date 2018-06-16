Затопит? Ученые заявили о необратимых изменениях на Земле

Ученые зафиксировали на Земле катастрофически быстрый рост уровня моря.

Так, таяние льда в Антарктике повлекло за собой повышение уровня моря на 7,6 миллиметра с 1992 года, при этом почти половина этого роста (три миллиметра) пришлась на последние пять лет, передает "Лента.ру".

Отмечается, что такой вывод сделала международная группа ученых, которая изучила состояние ледникового покрова на Южном полюсе за последние десятилетия.

Запасов льда в Антарктиде хватит на поднятие вод Мирового океана на 58 метров.

Самые сильные изменения наблюдаются в Западной Антарктиде, где скорость потери льда повысилась с 53 миллиардов тонн в год до 159 миллиардов тонн в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние 65 лет средняя температура воздуха в Антарктиде увеличилась на 3 градуса, что повлияло на климат на всей планете.