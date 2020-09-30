За пределами Млечного пути впервые обнаружили потенциальную планету

Ученые обнаружили потенциальную экзопланету M51-ULS-1b в галактике Водоворот.

Так, планета-кандидат находится в созвездии Большая Медведица в около 37 миллионах световых лет от Земли. Открытие сделала группа астрономов из США и Китая, сообщает Daily Express.

По данным астрономов, M51-ULS-1b немного меньше, чем Сатурн, и вращается в двойной звездной системе из огромной звезды и черной дыры или нейтронной звезды.

Открытие показывает, что во внешних галактиках находятся планеты-кандидаты, считают ученые. А M51-ULS-1b может стать первой обнаруженной планетой вне нашей галактики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые открыли планету размером с Землю: климат – как в духовке.