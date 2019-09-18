"Ядерная война" НАТО с Россией: опубликовано показательное видео

Ученые из США создали модель последствий от вероятного "ограниченного" противостояния между НАТО и Россией.

Видеоролик опубликовали на YouTube-канале одного из руководителей этого проекта Алекса Глесера. В нем ученые представили итоги "Доктрины совместных ядерных операций" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу доконца).

Согласно показанному сценарию, Россия наносит удар по приграничным районам Польши и Германии, стремясь ограничить силы Альянса в регионе Центральной и Восточной Европы, а в ответ НАТО применяют ядерное оружие по Калининградской области.

Ученые смоделировали последствия ядерной войны между НАТО и РФ globallookpress.com

В последствии от "локального" конфликта, по подсчетам ученых, уже в первые часы погибнет примерно 91,5 млн. человек.

Как писал OBOZREVATEL, Российская агрессия мешает вхождению Украины и Грузии в Североатлантический альянс (НАТО).

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!