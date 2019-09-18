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18 сентября • обновлено в 13:27
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"Ядерная война" НАТО с Россией: опубликовано показательное видео

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Ученые из США создали модель последствий от вероятного "ограниченного" противостояния между НАТО и Россией.

Видеоролик опубликовали на YouTube-канале одного из руководителей этого проекта Алекса Глесера. В нем ученые представили итоги "Доктрины совместных ядерных операций" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу доконца).

Согласно показанному сценарию, Россия наносит удар по приграничным районам Польши и Германии, стремясь ограничить силы Альянса в регионе Центральной и Восточной Европы, а в ответ НАТО применяют ядерное оружие по Калининградской области.

Ученые смоделировали последствия ядерной войны между НАТО и РФ

Ученые смоделировали последствия ядерной войны между НАТО и РФ

globallookpress.com

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В последствии от "локального" конфликта, по подсчетам ученых, уже в первые часы погибнет примерно 91,5 млн. человек.

Как писал OBOZREVATEL, Российская агрессия мешает вхождению Украины и Грузии в Североатлантический альянс (НАТО).

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Теги
НАТО ядерное оружие
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руденко евгений
руденко евгений
зачем же по калиниградской? это то же самое, что по себе долбануть...вот это сценарий...
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Petrov Valery
Petrov Valery
Удар по Польше и Германии? А смысл? Самые мощные средства нападения НАТО - на территории США. Американцы мриют об ограниченной войне в Европе? Может, и получится, если украинцы помогут.
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
СШАвки будут помирать первыми
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