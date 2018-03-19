"Я мог бы стать бессмертным": появилось последнее интервью с Хокингом

В сети появилось последнее интервью известного физика-теоретика, популяризатора науки Стивена Хокинга, где он рассказывает каким образом смог стать бы бессмертным и как спасти население планеты от глобальных опасностей (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Американский астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон опубликовал полную версию одного из последних интервью с Хокингом, где ученые обсудили вопросы о его личной жизни и особенностях научной деятельности, пишет AIN.

Так, в разговоре Стивен Хокинг рассказал, что его любимой едой являются устрицы, напитком - Pimm’s (летний легкий алкогольный фруктовый коктейль), а любимое уравнения - S=A/4, которое вывел ученый, таким образом описывая отношение энтропии черной дыры к горизонту ее событий.

Стивен Хокинг Днепр час

Хокингу задали вопросы о том, что он спросил бы у Исаака Ньютона, если бы смог общаться сквозь время. На что Стивен ответил, что задал бы вопрос о том, стабильна ли Солнечная система и что случается со звездой, которая не может справиться с собственной гравитацией?

Легендарный ученый дал ответы и на ряд других интересных вопросов:

Стивен, вы побывали в самолете с симуляцией нулевой гравитации. Как это ощущалось?

- Было чудесно парить в невесомости. Без моего кресла. Я мог бы продолжать делать это вечно.

Если мы все же разовьем технологии, чтобы загружать мозг в компьютер, достигнем "жизни после смерти" или хотя бы "сознания после смерти", вы бы на это подписались?

- Мое тело практически не работает из-за ALS, избавиться от него не значило бы для меня потерю, это избавило бы меня от дискомфорта. Я мог бы стать бессмертным, хотя бы и в виде только мозга, разве что кто-то выключит компьютер или он заразится вирусом.

Все хотели бы узнать: что существовало до большого взрыва?

- Ничто. Согласно эйнштейновой общей теории относительности, время и пространство формируют пространственно-временной континиум, не плоский, но изогнутый содержащейся в нем материей и энергией. Я адаптировал эвклидов подход к квантовой гравитации, чтобы описать начало существования Вселенной. В этом описании обычное реальное время заменяется мнимым временем (imaginary time), которое ведет себя как четвертое измерение пространства.

Будем ли мы когда-то способны путешествовать назад во времени?

- Можно надеяться, что мы могли бы искривлять пространство-время, так, чтобы можно было путешествовать в прошлое. Но я доказал, что это невозможно при условии, когда плотность энергии всегда - неотрицательна. Путешествия назад во времени возможны, но только для цивилизации, которая сумеет получить негативную энергию, энергию "ниже нуля энергии вакуума".

Стивен Хокинг ITC.ua

Вы публично говорили о том, что хотели бы, чтобы человечество стало мультипланетарным видом. Если существовать только на одной планете, риски остаются высокими: астероид или смертельный вирус может уничтожить вид. Но разве не проще отразить астероид или найти вакцину, чем терраморфировать Марс и отправить туда миллиард людей?

- Столкновение с астероидом - это одна из самых минимальных опасностей, с которыми мы могли бы столкнуться. Последнее столкновение было порядка 70 млн лет тому. Ядерная война, изменение климата, загрязнение окружающей среды — вот серьезные угрозы. Конечно, было бы невозможно переселить все население Земли на новую планету, но если мы сможем организовать независимые самоподдерживающиеся колонии в космосе, это гарантировало бы выживание человеческой расы, если с Землей что-то случится. Покидая Землю, мы также получим новую перспективу, будем смотреть скорее вперед, чем оглядываться назад. Мы объединимся перед общим вызовом.

Религия существовала тысячелетиями, задолго до науки. Несмотря на усилия современных атеистов, она выстояла. Какой будет религия в будущем?

- Религия была ранней попыткой ответить на вопросы, которые задаем мы все: "Зачем мы здесь?", "Откуда мы взялись?". Наука сейчас дает лучшие, более непротиворечивые ответы на эти вопросы. Но люди всегда будут придерживаться религии, поскольку она успокаивает, а науку они не понимают или не доверяют ей.

Кто ваша любимая знаменитость (не ученый)?

- Несколько лет назад я сказал бы: Нельсон Мандела. Он нашел мирное решение казалось бы в невозможных условиях. Сегодня его по масштабу не с кем сравнить. И уж точно не Дональд Трамп.

Вы не могли бы подытожить свой опыт в науке, технологиях, жизни, сформулировать какой-то урок для нас.

- Мы все должны делать все возможное в каждой из ситуаций, в которую попадаем. Мы никогда не должны сдаваться.

Как сообщал "Обозреватель", легендарный ученый, физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг умер в среду, 14 марта, в возрасте 76 лет.