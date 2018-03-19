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"Я мог бы стать бессмертным": появилось последнее интервью с Хокингом

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В сети появилось последнее интервью известного физика-теоретика, популяризатора науки Стивена Хокинга, где он рассказывает каким образом смог стать бы бессмертным и как спасти население планеты от глобальных опасностей (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Американский астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон опубликовал полную версию одного из последних интервью с Хокингом, где ученые обсудили вопросы о его личной жизни и особенностях научной деятельности, пишет AIN.

Так, в разговоре Стивен Хокинг рассказал, что его любимой едой являются устрицы, напитком - Pimm’s (летний легкий алкогольный фруктовый коктейль), а любимое уравнения - S=A/4, которое вывел ученый, таким образом описывая отношение энтропии черной дыры к горизонту ее событий.

Стивен Хокинг

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Хокингу задали вопросы о том, что он спросил бы у Исаака Ньютона, если бы смог общаться сквозь время. На что Стивен ответил, что задал бы вопрос о том, стабильна ли Солнечная система и что случается со звездой, которая не может справиться с собственной гравитацией?

Легендарный ученый дал ответы и на ряд других интересных вопросов:

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Стивен, вы побывали в самолете с симуляцией нулевой гравитации. Как это ощущалось?

- Было чудесно парить в невесомости. Без моего кресла. Я мог бы продолжать делать это вечно.

Если мы все же разовьем технологии, чтобы загружать мозг в компьютер, достигнем "жизни после смерти" или хотя бы "сознания после смерти", вы бы на это подписались?

- Мое тело практически не работает из-за ALS, избавиться от него не значило бы для меня потерю, это избавило бы меня от дискомфорта. Я мог бы стать бессмертным, хотя бы и в виде только мозга, разве что кто-то выключит компьютер или он заразится вирусом.

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Все хотели бы узнать: что существовало до большого взрыва?

- Ничто. Согласно эйнштейновой общей теории относительности, время и пространство формируют пространственно-временной континиум, не плоский, но изогнутый содержащейся в нем материей и энергией. Я адаптировал эвклидов подход к квантовой гравитации, чтобы описать начало существования Вселенной. В этом описании обычное реальное время заменяется мнимым временем (imaginary time), которое ведет себя как четвертое измерение пространства.

Будем ли мы когда-то способны путешествовать назад во времени?

- Можно надеяться, что мы могли бы искривлять пространство-время, так, чтобы можно было путешествовать в прошлое. Но я доказал, что это невозможно при условии, когда плотность энергии всегда - неотрицательна. Путешествия назад во времени возможны, но только для цивилизации, которая сумеет получить негативную энергию, энергию "ниже нуля энергии вакуума".

Стивен Хокинг

ITC.ua

Вы публично говорили о том, что хотели бы, чтобы человечество стало мультипланетарным видом. Если существовать только на одной планете, риски остаются высокими: астероид или смертельный вирус может уничтожить вид. Но разве не проще отразить астероид или найти вакцину, чем терраморфировать Марс и отправить туда миллиард людей?

- Столкновение с астероидом - это одна из самых минимальных опасностей, с которыми мы могли бы столкнуться. Последнее столкновение было порядка 70 млн лет тому. Ядерная война, изменение климата, загрязнение окружающей среды — вот серьезные угрозы. Конечно, было бы невозможно переселить все население Земли на новую планету, но если мы сможем организовать независимые самоподдерживающиеся колонии в космосе, это гарантировало бы выживание человеческой расы, если с Землей что-то случится. Покидая Землю, мы также получим новую перспективу, будем смотреть скорее вперед, чем оглядываться назад. Мы объединимся перед общим вызовом.

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Религия существовала тысячелетиями, задолго до науки. Несмотря на усилия современных атеистов, она выстояла. Какой будет религия в будущем?

- Религия была ранней попыткой ответить на вопросы, которые задаем мы все: "Зачем мы здесь?", "Откуда мы взялись?". Наука сейчас дает лучшие, более непротиворечивые ответы на эти вопросы. Но люди всегда будут придерживаться религии, поскольку она успокаивает, а науку они не понимают или не доверяют ей.

Кто ваша любимая знаменитость (не ученый)?

- Несколько лет назад я сказал бы: Нельсон Мандела. Он нашел мирное решение казалось бы в невозможных условиях. Сегодня его по масштабу не с кем сравнить. И уж точно не Дональд Трамп.

Вы не могли бы подытожить свой опыт в науке, технологиях, жизни, сформулировать какой-то урок для нас.

- Мы все должны делать все возможное в каждой из ситуаций, в которую попадаем. Мы никогда не должны сдаваться.

Как сообщал "Обозреватель", легендарный ученый, физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг умер в среду, 14 марта, в возрасте 76 лет.

Персона
Стивен Хокинг
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