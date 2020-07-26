Выживают не самые сильные, а самые дружелюбные виды – ученые

Исследователи изучили поведение обезьян бонобо, которые поддерживают уникальную иерархию и очень мирный режим в своем обществе. Фото: Pixabay

Ученые заявили, что слова Чарльза Дарвина о том, что выживают самые приспособленные, были неправильно поняты миром. На самом деле он имел в виду дружелюбие, а не физическую силу, уверены исследователи.

Так, именно партнерские отношения между видами являются залогом успешной эволюции, утверждает новое исследование, о котором пишет The Washington Post.

В качестве примера ученые из Университета Дьюка, США, привели собак – потомков волков, – не самых дружелюбных животных. Они сумели построить со временем добрые отношения с людьми, изменившись внешне и в поведении. Теперь они полагаются не на охоту, а на партнерство.

В результате волки в разных странах мира оказались на грани вымирания, тогда как миллионы собак прекрасно живут рядом с человеком.

Кроме того, исследователи изучили поведение обезьян бонобо, которые поддерживают уникальную иерархию и очень мирный режим в своем обществе. Они делятся едой друг с другом, в отличие от шимпанзе, не становятся агрессивнее с возрастом.

Те же принципы касаются и человечества, считают ученые. Чтобы достичь наибольшего процветания, людям необходимо стать терпимее и общительнее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что заставляет человека есть сладости.