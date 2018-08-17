Второе Солнце: в космосе нашлась раскаленная планета

В космосе ученые обнаружили экзопланету с высоким содержанием железа в атмосфере.

Газовый гигант KELT-9b обладает экстремально высокой температурой, которая позволяет испарить металл, сообщает "Лента.ру".

Известно, что температура KELT-9b, которая удалена от Земли на 620 световых лет, достигает 4300 градусов Цельсия (температура поверхности Солнца достигает около 6000 градусов Цельсия).

По словам астрономов, высокая температура планеты не только способствует испарению металлов, но и препятствует их конденсации. То есть KELT-9b не имеет металлических облаков, но атмосфера заполнена парами из ионов и нейтральных атомов железа и титана.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые проводят системный мониторинг космоса на предмет выявления возможных угроз. Непредсказуемого влияния крупных небесных тел на орбиту Земли исключать нельзя.