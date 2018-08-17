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Второе Солнце: в космосе нашлась раскаленная планета

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В космосе ученые обнаружили экзопланету с высоким содержанием железа в атмосфере.

Газовый гигант KELT-9b обладает экстремально высокой температурой, которая позволяет испарить металл, сообщает "Лента.ру".

Известно, что температура KELT-9b, которая удалена от Земли на 620 световых лет, достигает 4300 градусов Цельсия (температура поверхности Солнца достигает около 6000 градусов Цельсия).

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По словам астрономов, высокая температура планеты не только способствует испарению металлов, но и препятствует их конденсации. То есть KELT-9b не имеет металлических облаков, но атмосфера заполнена парами из ионов и нейтральных атомов железа и титана.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые проводят системный мониторинг космоса на предмет выявления возможных угроз. Непредсказуемого влияния крупных небесных тел на орбиту Земли исключать нельзя.

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Тема
Космос
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