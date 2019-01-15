"Все исчезнут": в NASA назвали главный признак наступления апокалипсиса

Одним из самых убедительных признаков наступления апокалипсиса в NASA назвали внезапное исчезновение всех ученых.

Таким образом доктор Мишель Таллер, астроном и помощник директора по научной коммуникации в Центре Годдарда NASA ответила на постоянные спекуляции конспирологов о том, что от человечества скрывают какие-то смертельные опасности, сообщает мультимедийная компания Big Think.

"В тот день, когда ученые скупят все великолепное вино, обнулят свои кредитные карты и исчезнут, вы можете волноваться", — шутит Таллер в интервью. — "Но так мы не работаем. Мы люди, и, если бы мы знали, что приближается что-то опасное, у нас не было бы возможности это скрыть".

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Мишель Таллер Big Think

Она объяснила, что ее расстраивает то, что ученые воспринимаются как "монолитная бесчеловечная группа, в которой мы могли бы что-то скрывать и что нам бы этого хотелось".

"Я знаю, что это не убедит конспирологов, но одна из вещей, которые мне больше всего нравятся в нашей науке, это то, насколько она доступна обществу и как много мы скажем вам, даже если произойдет что-то плохое", — заверила доктор.

Ученая также отмечает, что NASA в настоящее время работает над путями предотвращения возможного катастрофического столкновения астероида с Землей, но нам предстоит пройти долгий путь, прежде чем наши возможности выйдут на такой уровень.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее NASA успешно посадило на Марс космический аппарат. Ученые опубликовали первый снимок с Марса.

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