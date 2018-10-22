В океане впервые сняли на видео необычного глубоководного ''монстра''

Глубоководный огурец, известный как "безголовый куриный монстр", впервые был снят на видео в Тихом океане.

Существо запечатлели с помощью технологии специальных камер, разработанной австралийскими исследователями, сообщает The Guardian.

Отмечается, что "монстра" поймали в кадр у восточной Антарктиды, где он был замечен впервые.

"Некоторые из кадров, которые мы получаем от камер, захватывают дух, в том числе виды, которых мы никогда не видели в этой части света", - сказал руководитель программы Австралийского антарктического отдела доктор Дирк Уэлсфорд.

Глубоководный огурец ранее был замечен только в Мексиканском заливе.

Данные, собранные с камер, представлены на ежегодной сессии Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики, которая стартовала в австралийском Хобарте. На 10-дневном совещании также будут представлены предложения о том, как реагировать на изменение климата.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России к берегу прибило огромного морского монстра.