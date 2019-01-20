Ураганы в космосе: NASA показало уникальные фото с Юпитера

NASA опубликовало снимки поверхности Юпитера, на которых можно увидеть два больших урагана – Большое красное пятно и Овал ВА.

Как сообщает сайт NASA, изображение прислал зонд Juno ("Юнона"), изучающий системы Юпитера.

Снимки были сделаны во время сближения с планетой 21 декабря, когда расстояние от аппарата до планеты составляло от 38,3 тыс. км до 55,5 тыс. км.

nasa.gov

nasa.gov

Ураган Овал ВА образовался из трех отдельных ураганов, которые слились в 2000 году. Ученые уверены, что Большое красное пятно было образовано вследствие аналогичного процесса несколько столетий назад.

Красноватый оттенок ураганам придают вещества, которые называются хромофорами.

"Юнона" была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, Флорида (США), она является частью программы New Frontiers . До "Юноны" на орбите Юпитера работал зонд Galileo, но "Юнона" первой в истории будет совершать облет планеты через ее полюса.

Аппарат прибыл на орбиту Юпитера 4 июля 2016 года. Он пробудет на орбите планеты еще несколько лет и будет передавать на землю новые снимки. После завершения работы зонд будет уничтожен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее NASA показало уникальный снимок с границ Солнечной системы. Обнаруженный астероид Ultima Thule, который специалисты назвали "крошечным далеким миром", находится на расстоянии в 4 млрд миль от Солнца и около 1 млрд миль от Плутона. Вероятно, он является старейшим космическим телом, которое когда-либо удавалось сфотографировать человечеству.

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