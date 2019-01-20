МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Наука

Ураганы в космосе: NASA показало уникальные фото с Юпитера

1.2тЧитать материал на украинском

NASA опубликовало снимки поверхности Юпитера, на которых можно увидеть два больших урагана – Большое красное пятно и Овал ВА.

Как сообщает сайт NASA, изображение прислал зонд Juno ("Юнона"), изучающий системы Юпитера.

Снимки были сделаны во время сближения с планетой 21 декабря, когда расстояние от аппарата до планеты составляло от 38,3 тыс. км до 55,5 тыс. км.

Новости
"Все исчезнут": в NASA назвали главный признак наступления апокалипсиса
Ураганы в космосе: NASA показало уникальные фото с Юпитера

nasa.gov

Ураганы в космосе: NASA показало уникальные фото с Юпитера

nasa.gov

Ураган Овал ВА образовался из трех отдельных ураганов, которые слились в 2000 году. Ученые уверены, что Большое красное пятно было образовано вследствие аналогичного процесса несколько столетий назад.

Красноватый оттенок ураганам придают вещества, которые называются хромофорами.

Новости
Такого не слышал ни один человек: в NASA обнародовали уникальную запись с Марса

"Юнона" была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, Флорида (США), она является частью программы New Frontiers . До "Юноны" на орбите Юпитера работал зонд Galileo, но "Юнона" первой в истории будет совершать облет планеты через ее полюса.

Аппарат прибыл на орбиту Юпитера 4 июля 2016 года. Он пробудет на орбите планеты еще несколько лет и будет передавать на землю новые снимки. После завершения работы зонд будет уничтожен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее NASA показало уникальный снимок с границ Солнечной системы. Обнаруженный астероид Ultima Thule, который специалисты назвали "крошечным далеким миром", находится на расстоянии в 4 млрд миль от Солнца и около 1 млрд миль от Плутона. Вероятно, он является старейшим космическим телом, которое когда-либо удавалось сфотографировать человечеству.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Космос" на OBOZREVATEL.

Тема
Космос
Тег
NASA
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Китайцы посадили космический корабль на обратной стороне Луны. Будут собирать там контрафакт, чтобы никто не заметил.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги