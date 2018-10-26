Ученые открыли два странных объекта возле Земли

Астрономы из Будапештского университета подтвердили существование двух гигантских облаков из пыли, которые окружают Землю на расстоянии в 400 тысяч километров.

Соответствующие "спутники" ученые назвали облаками Кордылевского, говорится в журнале MNRAS. Согласно исследованиям, это два самых заметных объектов возле нашей планеты, которые находятся почти на том же расстоянии, что и Луна.

Еще в 1961 году польский астроном Казимир Кордылевский наблюдал за двумя точками на орбите Земли. Он заметил в одной из точек, что присутствует большое скопление пыли, которое затмевают свет Солнца и звезд.

По словам ученых, его заявление было скептически встречено со стороны научного сообществах. Позже гипотезу Кордылевского неоднократно проверяли, но не могли ни подтвердить, ни опровергнуть.

Венгерские астрономы придумали методику для поисков следов существования таких облаков, а также оценки их размеров. Исследователи наблюдали за тем, как столкновения с ними меняют поляризацию лучей Солнца, проходящих через определенные точки.

В результате им удалось найти следы того, что солнечный свет был линейно поляризован примерно на 20% в регионе L5, так называемой троянской точке, расположенной непосредственно за Луной.

Ученые пришли к выводу, что это было порождено не одним, а двумя облаками пыли. Каждое из них примерно в три раза больше по размерам по сравнению с Луной. Они пока не выяснили, насколько стабильны эти объекты, и как долго они следуют за Луной, вращаясь вместе с ней вокруг Земли. Свои исследования астрономы делали с помощью орбитальных телескопов.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно ученые доказали, что черные дыры сливаются друг с другом в космосе.