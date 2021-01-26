Ученые обнаружили гормон, который может провоцировать рассеянность и провалы в памяти

Рецептор человеческого мозга, управляемый дофамином, известным как гормон радости, способен запускать рассеянность и временные провалы памяти.

К такому выводу пришли ученые из Scripps Research, опубликовав подробности своего исследования в журнале Nature. Они попытались понять, как работает механизм временной потери памяти, которую время от времени испытывает каждый. А также, является ли это сбоем или рассеянность — особенность нормального мозга.

Свое исследование биологи провели на дрозофилах – мухах с относительно простой структурой мозга, поскольку с ними легко работать и можно адаптировать результаты для разных животных.

Во время эксперимента насекомых научили ассоциировать определенный запах с ударом тока, после чего использовали раздражители, чтобы отвлечь их: синий свет и ветер. Оказалось, те стали забывать о негативной ассоциации запаха. И чем сильнее были раздражители, тем дольше дрозофилы не вспоминали о связи ударов и запаха.

Проанализировав исследование, биологи выявили у мух единственную пару дофамин-высвобождающих нейронов PPL1-α2α’2, которые и управляли провалами в памяти. Дофамин, посылаемый другими нейронами, не оказывал такого же эффекта.

Отмечается также, что механизм "временного забвения" не стер долговременные воспоминания. По словам автора работы Рональда Дэвиса, система не влияет на большинство воспоминаний, поэтому память мух полностью восстанавливалась.

"Это первый случай, когда был обнаружен механизм временной потери памяти. Есть все основания полагать, что подобный механизм существует и в организме человека, поскольку биология его охраняет", – рассказал Дэвис.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые в США провели исследование препарата, способного за три дня омолодить клетки, восстановить память и гибкость ума. Они надеются, что лекарство позволит лечить возрастные заболевания головного мозга, такие как деменция, болезнь Паркинсона, Альцгеймера или амиотрофический склероз.