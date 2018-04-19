Ученые нашли на Земле следы исчезнувшей планеты

Астрономы из Франции, Германии и Швейцарии нашли следы разрушенной протопланеты. К такому выводу ученые пришли при изучении алмазов, оставшихся после взрыва метеорита над Африкой в 2008 году.

Всего в Нубийской пустыне (Судан) исследователи обнаружили около 50 осколков астероида ТС3, которые затем объединили в коллекцию Аль-Махата ас-Ситта, пишет Nature Communications.

Изучив химический состав небесных тел, ученые пришли к выводу, что некоторые примеси могли образоваться только под сверхвысоким давлением – более 20 гигапаскаль. Это свидетельствует о том, что кристаллы образовались внутри крупного небесного тела.

Согласно предположению астрономов, погибшая планета была размером с Марс или Меркурий. Она сформировалась миллиарды лет тому назад.

Как сообщал "Обозреватель", ученые назвали новую дату конца света.