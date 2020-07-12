Ученые из Британии вдруг оценили антисептик, созданный в СССР

Антисептик СССР оказался безопаснее для окружающей среды и человека, чем многие другие популярные препараты. Иллюстративное фото

Ученые из Университета Манчестера, Великобритания, оценили сильные стороны и назвали перспективным применение созданного в СССР антисептика мирамистина.

Так, данный антисептик оказался безопаснее для окружающей среды и человека, чем многие другие популярные препараты, при том, что он имеет широкий спектр действия и активен против коронавирусов, говорится в статье в FEMS Microbiology Reviews.

В частности, мирамистин является менее токсичным для клеток человека и способен к биоразложению (биоразлагаемость мирамистина достигает 88-93%). Для сравнения, молекулы многих других антисептиков содержат ароматические хлорированные структуры, которые могут оставаться в окружающей среде десятилетиями и быть токсичными для рыб, водорослей и растений.

Мирамистин способен подавлять вирус гриппа, коронавирусы, аденовирусы, ВИЧ, ВПЧ, грибки кандида, аспергиллы, бактерии стафилококк, гонококк, клебсиеллу и другие.

Как отмечают ученые, мирамистин был создан в годы холодной войны, в 1980-х, в рамках космической программы. Он применяется в странах бывшего СССР и сейчас.

"Мирамистин не замечают на Западе, но он может обладать преимуществами с точки зрения практики и воздействия на окружающую среду. …К сожалению, у современных антисептиков есть недостатки. Например, отбеливатель способствует обострению астмы. Многие из них не активны против коронавирусов", – отметил ведущий автор исследования Али Османов.

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