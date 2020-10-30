У берегов Австралии нашли риф высотой более 500 метров. Фото и видео

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Наука
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Исследователи окрестили находку подводным небоскребом

У побережья Австралии, на севере Большого Барьерного рифа, ученые обнаружили отдельно стоящий риф, высота которого более 500 метров.

Исследователи окрестили находку подводным небоскребом, поскольку она выше таких известных зданий, как Эйфелева башня в Париже или Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Риф впервые заметили 20 октября, когда проводили картирование дна у побережья Северного Квинсленда, сообщается на сайте Института океана имени Шмидта.

Спустя несколько дней ученые провели погружение, использовав подводного робота SuBastian.

По словам исследователей, риф имеет лезвиеподобный вид, его ширина у основания – полтора километра, а острие заканчивается в 40 метрах от поверхности воды. В этом месте есть семь крупных отдельно стоящих рифов, последний из них обнаружили в конце 1800-х годов.

На рифе-небоскребе обитает множество рыб, например, крошечная рыба-топорик и серебрянка, а также серые рифовые акулы. Как отмечает Том Бридж из университета Джеймса Кука, возглавлявший экспедицию, открытие показывает, что люди знают о поверхности Луны больше, чем о том, что находится около берегов на Земле.

Найденный риф выше Эйфелевой башни в Париже
Ученые провели погружение, использовав подводного робота SuBastian

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые предсказали сильный подъем уровня моря. Это приведет к катастрофическим последствиям для островных государств и густонаселенных прибрежных регионов.

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