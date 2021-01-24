SpaceX Маска доставила на орбиту Земли рекордную партию спутников. Видео
Компания американского миллиардера и изобретателя Илона Маска SpaceX 24 января осуществила самый массовый запуск спутников на орбиту Земли.
Об этом сообщили на официальной странице SpaceX в Twitter, а также написал сам Маск в своем микроблоге. "Запускаем большое количество небольших спутников для широкого круга клиентов. Рады сообщить о предложении относительно недорогого выхода на орбиту для малых компаний!" – написал предприниматель (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По информации Everyday Astronaut, в целом компания Маска при последнем запуске в рамках миссии Transporter-1 отправила в космос 143 спутника и 3 дополнительных полезных груза для различных организаций. Ракета Falcon 9 стартовала с космического стартового комплекса SLC-40, который находится на мысе Канаверал во Флориде (США).
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 января Маск стал самым богатым человеком в мире, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса. В ходе торгов стоимость акций его компании Tesla выросла до $796,38 (на 5,38%).
Однако уже 12 января Маск потерял 14 млрд долларов и перестал быть самым богатым человеком планеты.
Напомним, ранее Маск заявил, что решил продать все свое имущество, чтобы иметь как можно больше капитала для финансирования будущей колонии на Марсе.