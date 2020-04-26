Создана подробная карта Луны для космических полетов: фото и видео

Американские ученые создали первую подробную геологическую карту поверхности Луны.

Карту спутника Земли масштабом 1:5 000 000 опубликовала Геологическая служба США, передает Science News.

"Людей всегда увлекала тема Луны и того, когда мы сможем туда вернуться. Это потрясающе, что USGS создала инструмент, который поможет NASA в планировании новых миссий", – сообщил директор Геологической службы США (USGS) Джим Рейли.

Геологическая карта Луны

Исследователи пояснили, что каждый оттенок цвета на карте означает породу или осадок, включая кратеры, бассейны и древние лавовые поля.

"Более темные, более земные тона – это ландшафты горного типа, а красного и пурпурного цвета, как правило, представляют собой больше вулканические и лавовые потоки", – объяснил геолог Джеймс Скиннер.

Такая точная карта позволит ученым определять возраст лунных кратеров, что даст лучшее понятие для представления об истории Луны. Также это в будущем поможет для последующих миссий на спутник и даст определять регионы с богатыми полезными ресурсами.

Геологическую карту создавали на основе картографических данных шести регионов Луны, которые были изучены миссиями "Аполлон". Также помогла информация, которую собирали космические аппараты во время облетов естественного спутника нашей планеты.

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