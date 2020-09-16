Рожденные осенью дети склонны к астме и аллергии – ученые

Ученые обнаружили, что младенцы, рожденные осенью, чаще страдают от пищевой аллергии, астмы и сенной лихорадки.

Об этом сообщает Daily Mail. Так, по мнению исследователей, большинство аллергий начинается в раннем детстве, когда аллергены проходят через сухую или потрескавшуюся кожу, вызывая цепную реакцию аллергического заболевания, известного как "атопический марш".

"Мы посмотрели на каждого ребенка, которого лечили в нашей клинике, и те, кто родился осенью, с гораздо большей вероятностью испытали все состояния, связанные с (аллергией)", – рассказала исследователь доктор Джессика Хуэй из клиники "Национальное еврейское здоровье" в Денвере, штат Колорадо.

Кроме того, как объясняют ученые, экзема может вызывать зуд, покраснение, делает кожу сухой и потрескавшейся. И у детей, которые страдают от этого заболевания, часто на коже повышен уровень вредных бактерий, таких как, в частности, золотистый стафилококк, что снижает способность удерживать аллергены или болезнетворные патогены.

В данный момент проводятся испытания, чтобы определить, что ослабляет кожный барьер у младенцев, рожденных осенью. "Мы думаем, что если мы сможем вмешаться в очень раннем возрасте, даже сразу после того, как ребенок выйдет из утробы, то это может стать потенциальным способом попытаться остановить развитие атопического марша", – говорит доктор Хуэй.

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