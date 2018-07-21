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России конец? Ученые предсказали разрушительные катаклизмы

4.1тЧитать новость на украинском

Востоку России и Монголии грозят частые катаклизмы из-за глобального потепления.

Такие выводы сделала группа американских ученых, изучив данные со спутников за последние 38 лет, пишет "Лента.ру".

Специалисты рассмотрели несколько теоретических моделей, которые описывают климат до и после промышленной революции. Они выявили колебания температур, повторяющиеся из года в год и зависящие от естественных причин, а затем сопоставили их со спутниковыми данными с 1979 по 2016 год.

Самая сильная разница между летними и зимними температурами обнаружилась в средних широтах Северного полушария, при этом максимальный контраст был замечен на территории Восточной России и Монголии.

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Как сообщал OBOZREVATEL, из-за активного таяния гигантского ледника в Антарктиде уже в ближайшие пару десятилетий человечество рискует столкнуться с новым природным катаклизмом - опасным подъемом уровня моря, что угрожает катастрофическими последствиями для цивилизации.

Место
Россия
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Tinin Alex
Tinin Alex
Порохоботы за 4 года раз 1000500 уже предрекли хана России... Но почему-то нищают только они!
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