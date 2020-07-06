Развод может спровоцировать преждевременную смерть, – исследование

Ученые из США доказали, что развод может стать причиной преждевременной смерти. Так, это объясняется тем, что многие люди после болезненного и нервного разрыва отношений склонны к вредным привычкам.

Исследование провели ученые из Университета Аризоны, пишет Daily Mall.

Согласно исследованию, многие люди, вне зависимости от их пола и статуса, после развода увлекаются курением, выпивкой и при этом мало двигаются. Все это отрицательно влияет на продолжительность жизни.

Так, после расставания с супругом у 46% людей наблюдались вредные привычки, которых не было до развода. По мнению ученых, именно это и способно спровоцировать преждевременную смерть.

В рамках исследования ученые-социологи провели опрос более 13 тысяч человек возраста 50-100 лет. Все они рассказали о жизни за период с 1992 по 2008 годы.

И в период с 2008 по 2014 годы исследователи проанализировали информацию о смертности этих людей. Оказалось, что люди, пережившие развод, умирали чаще тех, кто не создавал семей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы четыре типа женщин после развода: основано на реальных историях.