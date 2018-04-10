Появилось фото крупнейшего во Вселенной объекта

Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила детальные фотографии скопления галактик PLCK G308.3-20.2 в созвездии Райской Птицы, одного из самых крупных объектов в обозримой Вселенной.

Большая часть галактик в окружающей нас Вселенной, в том числе и сам Млечный Путь, является частью более крупных сгустков материи, скоплений и суперскоплений галактик, сообщают РИА Новости.

Многие из них, как показывают наблюдения последних лет, протягиваются на миллионы и десятки миллионов световых лет, и имеют массу в десятки и сотни триллионов масс Солнца, большая часть которой приходится на темную материю.

Скопления галактик ESA/Hubble & NASA, RELICS

Ученые активно изучают подобные группы галактик. Их изучение, как сегодня надеются космологи, поможет нам понять, какую роль в их образовании и жизни играют и темная материя, и темная энергия, и как их структура и распределение по Вселенной связаны с тем, как была распределена материя по мирозданию в первые мгновения после Большого Взрыва.

Наблюдения за движением PLCK G308.3-20.2 и прочих крупнейших скоплений галактик, как отмечает научная команда "Хаббла", уже помогла астрономам найти две самых крупных структуры во Вселенной, влияющие на движение Млечного Пути и всех остальных близлежащих галактик.

Сейчас "Хаббл" проводит своеобразную перепись среди крупнейших скоплений галактик мироздания, получая их детальные фотографии в рамках проекта RELICS.

Как сообщал "Обозреватель", в прошлом году с помощью одного из самых мощных телескопов "Хаббл" ученые смогли запечатлеть галактику NGC 5559, которая расположена в 220 миллионах световых лет от Земли.