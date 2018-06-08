Последствия Чернобыля: в Украине нашли радиоактивное молоко

Западные ученые пришли к выводу, что в некоторых регионах Украины уровень радиоактивности молока превышает норму в пять раз.

О соответствующих результатах исследования лабораторий в Университете Эксетера и Украинского института сельскохозяйственной радиологии сообщает Independent.

Специалисты отобрали коровье молоко с ферм и домов в Ривненской области. Пробы брались в том районе, который находится в 200 км от места аварии на Чернобыльской АЭС. Как выяснилось, в молоке содержится радиоактивный цезий в шести из 14 исследуемых поселений.

"Более 30 лет после Чернобыльской катастрофы люди, как и раньше, регулярно подвергаются воздействию радиоактивного цезия потребляя молоко, на территориях, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС", - рассказала соавтор исследования Ирина Лабунская из Эксетерского университета.

Исследования уровня радиации в молоке independent

Уровень загрязнения почвы оказался не слишком высоким, но радиоактивный цезий продолжает накапливаться в молоке и других продуктах.

"Жители этих сел хронически подвергаются радиоактивности. Это создает опасность для здоровья почти для каждого органа в организме человека. Особенно это влияет на детей", - отметила она.

Исследования уровня радиации в молоке independent

По данным ученых, загрязнение молока будет превышать норму до 2040 года, если не предпринимать никаких действий. Чтобы эту проблему исключить, они посоветовали вводить коровам препарат для выведения радионуклидов Ферроцин. А также удобрять минералами картофельные поля и кормить свиней незагрязненным кормом.

"Украинское правительство приняло некоторые из этих мер в прошлом, но приостановило в 2009 году. Необходимо провести государственный и международный мониторинг, а также помощь людям, пострадавшим от этого излучения", - добавила Лабунская.

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