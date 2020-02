После пуска произошло ЧП: ракета Маска вынесла в космос 60 спутников. Зрелищные видео

Компания Илона Маска SpaceX 17 февраля вывела на орбиту Земли ракету-носитель Falcon 9 из 60 мини-спутниками для глобального интернета в рамках проекта Starlink.

Этот пуск стал третьим за последние 1,5 месяца. Ракета отправилась в космос с базы ВВС США в штате Флорида в 17:05 по Киеву (10:05 по местному времени). Прямая трансляция события велась в аккаунтах SpaceX в социальных сетях (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

При посадке маршевая ступень ракеты промахнулась мимо плавучей площадки Of Course I Still Love You в Атлантическом океане и упала в воду. Платформа находилась за 621 км от места старта.

"К сожалению, она не села на автономную платформу, но она совершила мягкую посадку на воду прямо рядом с судном. Так что, скорее всего, она цела. Напоминаю, что это [автономная посадка] наша вторичная задача. Мы сделаем еще одну попытку в следующий раз", – сказала ведущая прямой трансляции.

Морские корабли SpaceX – Ms. Tree и Ms. Chief – пробуют поймать в надводные сети обе створки головного обтекателя ракеты.

Это не первый раз, когда первая ступень ракеты промахивается и оказывается в воде. Аналогичный случай был в декабре 2018 года. Она тогда не пострадала и была успешно извлечена из океана.

Пуск Falcon 9 Скрин видео

Добавим, в этот раз Falcon 9 стартовала с 15,5 тоннами груза. Запуск этой ракеты ранее дважды переносили. Сначала из-за погодных условий, потом для дополнительной проверки работы клапана второй ступени.

Это уже пятая группа спутников, которую SpaceX выводит на орбиту. С ней число аппаратов Starlink в космосе составит 300 штук.

Для этой многоразовой первой ступени тяжелой ракеты Falcon 9 это стало четвертым полетом.

Добавим: Starlink – спутниковая интернет-сеть следующего поколения. Предполагается, что она будет способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет.

SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/bKBtI5UZEB — SpaceX (@SpaceX) February 17, 2020

Полная трансляция запуска:

Как писал OBOZREVATEL, предыдущий пуск Falcon 9 и партии спутников для проекта Starlink успешно прошел в США 30 января.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся