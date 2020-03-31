NASA ударит по несущемуся к Земле астероиду: что о нем известно

В США NASA намерено нанести кинетический удар по астероиду Didymos B для проверки возможности предотвращения возможных катастроф в будущем.

Об этом сообщает пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, передает Science Alert.

NASA

"Несмотря на нынешнюю борьбу человечества с новым коронавирусом и несмотря на то, что он занимает большую часть нашего внимания, другие угрозы все еще существуют", – отмечено в сообщении.

Известно, что специальная миссия постарается ударит по астероиду Didymos B, чтобы отклонить его траекторию. При этом на данный момент небесное тело не представляет для Земли никакой опасности.

Астероид Didymos B диаметром 160 метров и 22 сентября 2021 года окажется в 11 млн км от Земли. Для испытания китетического удара запустят специальный ксеноновый ускоритель. Этот двигатель состоит из подруливающего устройства и силового процессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 апреля около Земли на минимальном расстоянии пройдет крупный астероид 52768 (OR2 1998), который потенциально опасный для нашей планеты.

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